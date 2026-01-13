В сети появились первые изображения компактной камеры Fujifilm X half в новом, белом цветовом исполнении. По данным FujiRumors, компания готовит выпуск этой версии, а издание PetaPixel уточняет, что на данный момент запуск белого варианта планируется только для китайского рынка. Информации о возможном выходе модели в других регионах пока нет.

Сейчас Fujifilm X half доступна в серебристом, тёмно-сером и чёрном цветах. Белая версия сочетает светлый корпус с серой синтетической кожей, что делает и без того нестандартную камеру ещё более выразительной внешне. Также ожидается фирменный белый кожаный чехол, тогда как технические характеристики устройства, по всей видимости, останутся без изменений.

Fujifilm X half выделяется на фоне других компактных камер своим необычным подходом. Она оснащена 18-мегапиксельным 1-дюймовым сенсором, установленным в портретной ориентации — так же, как и 2,4-дюймовый сенсорный дисплей. Такое решение отсылает к классическим полукадровым плёночным камерам и одновременно ориентировано на пользователей, привыкших к вертикальной съёмке на смартфонах.

Камера также получила оптический видоискатель, который усиливает «аналоговые» ощущения от съёмки. Поддерживаются автофокус и автоматический выбор экспозиции, однако пользователь может вручную корректировать её в сторону недо- или переэкспонирования с помощью отдельного диска. Текущий режим имитации плёнки отображается на дополнительном дисплее капсульной формы.

Объектив Fujifilm X half имеет эквивалентное фокусное расстояние 32 мм и максимальную диафрагму f/2.8. Из-за относительно небольшой светосилы камера, вероятно, будет уступать современным смартфонам при съёмке в условиях слабого освещения. Вместо этого Fujifilm делает ставку на уникальный пользовательский опыт, включая специальный «режим фотоплёнки», при котором снимки можно просмотреть только после того, как будет полностью «отснят» виртуальный рулон плёнки.



