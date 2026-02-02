Компания Casio официально выпустила в Японии новую коллекцию часов G-Shock, в которой сочетаются металлические безели и эффектные красные дисплеи. В линейку вошли четыре модели: GM-110YRA-8JF, GM-2100YRA-8JF, GM-5600YRA-8JF и GM-6900YRA-8JF.

Все новинки сохраняют фирменную ударопрочность G-Shock и практичность для повседневного использования, но при этом получили более выразительный внешний вид. Во всей серии используются безели из нержавеющей стали в сочетании с корпусами из смолы и мягкими силиконовыми ремешками, что обеспечивает высокую прочность и комфорт при носке. Часы также защищены от воды на глубине до 200 метров, оснащены минеральным стеклом, белой LED-подсветкой, автоматическим календарём, будильниками, таймерами и другими стандартными функциями G-Shock.

Модель G-Shock GM-110YRA-8JF представляет собой аналогово-цифровой гибрид и относится к более премиальному сегменту линейки. Она основана на популярной серии 110 и выделяется насыщенным красным циферблатом, стальным безелем и классическим брутальным дизайном G-Shock. Модель GM-2100YRA-8JF, вдохновлённая серией CasiOak, отличается более тонким корпусом и также сочетает красный циферблат с металлическими акцентами. Обе эти модели предлагаются в Японии по цене 40 150 иен, что примерно соответствует 260 долларам США.

Модель GM-5600YRA-8JF выполнена в культовом квадратном цифровом дизайне Casio с теми же стилистическими элементами, а GM-6900YRA-8JF отличается более крупным корпусом округлой формы и таким же ярко-красным дисплеем. Эти две версии оценены в 37 400 иен, что составляет около 242 долларов.