Компания Casio анонсировала новые часы G-Shock GWG-B1000TLC-1A Mudmaster, разработанные совместно с командой Team Land Cruiser Toyota Auto Body. Дизайн модели вдохновлен ночными этапами ралли «Дакар», в котором команда Toyota Auto Body участвует ежегодно с 1995 года. Часы выполнены полностью в чёрном цвете и оснащены ремешком из смолы с песчаной текстурой, напоминающей пустынные дюны. Золотистая петля для ремешка символизирует лунный свет над пустыней.

Корпус часов сочетает внутреннюю конструкцию из армированной углеродным волокном смолы и внешний металлический корпус с ионным покрытием, изготовленный методом высокоточной ковки. За читаемость в сложных условиях отвечают сапфировое стекло и двойная светодиодная подсветка. Циферблат украшен красными, синими и желтыми акцентами, заимствованными у навигационных систем раллийных автомобилей, что облегчает считывание информации в темноте.

Модель поддерживает радиосинхронизацию времени по стандарту Multiband 6 и работает на солнечной энергии. Подключение по Bluetooth обеспечивает автоматическую корректировку времени. Встроенный тройной сенсор измеряет температуру, высоту и атмосферное давление. Электронный компас оснащен функцией Location Indicator: при задании пункта назначения в приложении стрелка на отметке «3 часа» указывает направление к цели, что может быть полезно при движении в условиях песчаных бурь или плохой видимости.

Три аналоговые стрелки дополняются небольшим цифровым дисплеем, на котором отображаются дата и мировое время. Часы устойчивы к ударам, пыли, грязи и вибрациям благодаря цилиндрическим защитным элементам кнопок из нержавеющей стали, уплотнениям штоков кнопок и завинчивающейся заводной головке. Материал αGEL, размещенный по бокам и в нижней части модуля, эффективно поглощает вибрации.

Логотипы Team Land Cruiser присутствуют на петле ремешка, самом ремешке и задней крышке корпуса. Задняя крышка имеет многогранную форму, отсылающую к дизайну раллийного автомобиля. Часы поставляются в специальной упаковке, изготовленной из переработанных материалов.





Продажи G-Shock GWG-B1000TLC-1A начнутся в феврале 2026 года. Новинка будет стоить примерно 889 долларов.