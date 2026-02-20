Появились спецификации и рендеры Realme Buds T500 Pro — новых TWS-наушников, которые обещают активное шумоподавление до 50 dB, поддержку Bluetooth 6.1 и «комбайн‑времена» до 56 часов с кейсом. Утечка показывает, что модель явно нацелена на покупателей, которые хотят премиальные фишки (AI‑функции, живая трансляция) за не премиальную цену — ориентировочно около €60 в Европе.

Характеристики и функции

Наушники получили 12,4 мм динамические драйверы с поддержкой Spatial 360, активное шумоподавление до 50 dB и охватом частот до 5 000 Гц. Для разговоров заявлена шестимикрофонная система с AI‑шумоподавлением; управление звуком и эквалайзером — через приложение Realme Link.

Драйверы — 12,4 мм

ANC — до 50 dB, частоты до 5 000 Гц

Микрофоны — массив из 6 микрофонов с AI

Связь — Bluetooth 6.1, паринг сразу с тремя устройствами

Вес — 4,5 г на наушник

Кейс — 530 мА·ч, общая автономность до 56 часов

Защита — IP55

Фишки — Live Translation (более 30 языков), MindFlow Mode

Дизайн — привычный для серии T: компактные лёгкие вкладыши по 4,5 г, но кейс получил необычную форму «Candy Box». Цвета заявлены как Orange, Yellow и Blue Black. IP55 даст базовую защиту от пота и брызг — удобно для спорта и прогулок.

Цена и дата выхода

По данным утечки, цена в Европе составит примерно €60. Компания дату запуска официально не подтвердила — реализация вероятно последует в ближайшие недели после анонса новых моделей Realme в линейке аудиопродуктов.

Если прогноз верный, за €60 покупатель получит необычное соотношение: продвинутое ANC (50 dB), «умные» функции вроде Live Translation на 30+ языков и долгую автономность — набор, который ещё недавно был прерогативой дорогих моделей.





Чем выделяются на фоне конкурентов

В ценовом сегменте ~€60 конкуренты обычно предлагают либо хорошую автономность, либо базовый ANC. Buds T500 Pro совмещают и то, и другое, добавляя AI‑функции и трёхустройственный паринг — последние два пункта удобны для тех, кто чередует телефон, планшет и ноутбук.

С точки зрения звука и шумоподавления — 12,4 мм и 50 dB звучат убедительно на бумаге, но реальная конкуренция решится в тестах: насколько эффективно ANC подавляет среднечастотный шум и не «съедает» высокие частоты; как работает Live Translation в шумной обстановке; и каков реальный запас громкости и детализации у Spatial 360.

Если Realme сумеет сохранить цену около €60 при заявленном наборе, наушники смогут подвинуть несколько моделей в нижнем ценовом сегменте и усилить давление на производителей, которые пока делят рынок между автономностью и качеством звука.