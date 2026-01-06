Ранее MSI предлагала ноутбук Prestige 16 в двух вариантах: модель Prestige 16 AI Evo на базе процессора Intel Arrow Lake-H Core Ultra 9 285H и лимитированную версию Prestige 16 AI+ Mercedes-AMG Limited Edition с чипом Intel Lunar Lake Core Ultra 9 288V.

На выставке CES 2026 компания MSI представила полностью обновлённый Prestige 16 AI+, а также анонсировала новую модель Prestige 16 Flip AI+ — трансформер, построенный на процессорах Intel Panther Lake-H.

Prestige 16 Flip AI+ будет доступен в цвете Platinum Grey, тогда как Prestige 16 AI+ предлагается в двух расцветках — Platinum Gray и Beige Gold. Оба ноутбука выполнены в корпусе преимущественно из алюминиевого сплава, весят от 1,59 до 1,66 кг и имеют толщину всего 11,9 мм в самой тонкой части.

Prestige 16 AI+ оснащается процессором вплоть до Intel Core Ultra X9 388H семейства Panther Lake-H со встроенной графикой Arc B390 Xe3, производительность которой, по оценкам, сопоставима с мобильной видеокартой Nvidia GeForce RTX 4050. Prestige 16 Flip AI+ также доступен с Core Ultra X9 388H, а в качестве альтернативы предлагается версия с процессором Core Ultra 7 355H и графикой Xe2.

Обе модели получили 16-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 16:10 и разрешением 2.8K. Экран поддерживает переменную частоту обновления от 48 до 120 Гц, полностью охватывает цветовое пространство DCI-P3 и сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR True Black 600. В силу форм-фактора трансформера Prestige 16 Flip AI+ оснащён сенсорным экраном с защитным стеклом Corning Gorilla Glass и поддерживает новый стилус MSI Nano Pen, который аккуратно размещается в корпусе ноутбука. Стилус также получил функцию Press-to-talk для быстрого взаимодействия с Microsoft Copilot.





Покупатели смогут конфигурировать ноутбуки с объёмом оперативной памяти до 64 ГБ двухканальной LPDDR5x-8533 и твердотельным накопителем PCIe Gen5 M.2 NVMe.

Среди общих особенностей обеих моделей — два порта Thunderbolt 4, два USB 3.2 Gen1 Type-A, HDMI 2.1, инфракрасная веб-камера Full HD с шторкой приватности и сканер отпечатков пальцев с поддержкой FIDO 2, беспроводные модули Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, система из четырёх динамиков, а также аккумулятор ёмкостью 81 Вт·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

Предзаказы на новые ноутбуки серии Prestige стартуют уже сегодня, а начало продаж запланировано на 27 января. Стоимость Prestige 16 AI+ начинается с 1399 долларов, Prestige 16 Flip AI+ с процессором Core Ultra X9 — с 1629 долларов, а версия трансформера с Core Ultra 7 будет стоить от 1549 долларов.