Компания Acer расширяет линейку игровых OLED-мониторов, представив новую модель с частотой обновления 360 Гц, которая, предположительно, использует один из новейших QD-OLED-панелей Samsung.

Predator X34 F3 оснащён 34-дюймовой изогнутой панелью с радиусом кривизны 1800R и разрешением 3440 × 1440 пикселей. Монитор охватывает 99% цветового пространства DCI-P3 и сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR True Black 500, обеспечивая яркость до 500 нит в HDR-режиме и до 300 нит в SDR. При этом Acer не уточняет, используется ли новая QD-OLED-панель Samsung с субпиксельной структурой RGB Stripe, которая, по слухам, обеспечивает более чёткое отображение текста и отсутствие цветных ореолов.

Несмотря на это, Predator X34 F3 явно ориентирован на киберспорт и динамичные игры. Помимо частоты обновления 360 Гц, монитор поддерживает FreeSync Premium Pro для снижения разрывов изображения и обладает временем отклика всего 0,03 мс, что помогает минимизировать размытие в быстрых сценах. В плане подключения предусмотрены HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-C с поддержкой Power Delivery мощностью до 65 Вт. Также в оснащение входят KVM-переключатель, встроенные динамики и фирменный набор технологий Acer для защиты зрения, уменьшающий синий свет, мерцание экрана и блики.

Acer объявила о выпуске Predator X34 F3 на CES 2026. Продажи монитора запланированы на второй квартал 2026 года. Начальная цена составит 1200 долларов.