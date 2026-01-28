Компания Samsung недавно сообщила, что уже 20 лет подряд остается крупнейшим производителем телевизоров в мире. Однако в текущем году этот статус может оказаться под угрозой, поскольку южнокорейский бренд все сильнее испытывает давление со стороны китайских конкурентов, прежде всего TCL. За последние годы доля Samsung на рынке телевизоров постепенно сокращалась на фоне усиливающейся конкуренции.

Согласно последним данным Counterpoint Research, в ноябре 2025 года Samsung занимала 17% мирового рынка телевизоров. Компания по-прежнему оставалась лидером по объему поставок, однако ее доля немного снизилась. TCL вплотную приблизилась к первому месту с показателем 16%. Третье место заняла Hisense с долей 10%, на четвертой позиции расположилась LG, а пятерку лидеров замкнул бренд Onn, принадлежащий Walmart и продающий телевизоры под маркой Vizio, с долей рынка 5%. При этом один из руководителей Counterpoint Research считает, что Samsung, скорее всего, сохранит лидерство и в 2026 году.

Одновременно снижается и доля операционной системы Tizen, используемой в телевизорах Samsung. В 2020 году ее глобальная доля была близка к 34%, однако сейчас она сократилась примерно до 23%. По прогнозам аналитиков, к 2029 году этот показатель может упасть до 20%. Крупнейшей платформой для телевизоров в мире на данный момент является Google TV с долей около 40%. webOS от LG занимает около 15% рынка и, по оценкам, также может опуститься ниже 14% к 2029 году.

Еще более десяти лет назад Samsung контролировала свыше 26% мирового рынка телевизоров, а главным конкурентом компании тогда была LG. В последние годы китайские бренды Hisense и TCL активно наращивают присутствие, привлекая покупателей более доступными ценами. Основной упор они делают на ЖК-телевизоры с Mini-LED подсветкой. При этом Samsung и LG по-прежнему остаются единственными производителями, которые продают OLED-телевизоры в значительных объемах.

В настоящее время Samsung, Hisense и TCL делают ставку на развитие телевизоров с технологией Micro RGB. Такие модели используют ЖК-панели с микрометровыми RGB-светодиодами в системе подсветки. По качеству изображения они превосходят Mini-LED-телевизоры и позиционируются как промежуточное решение между Mini-LED и OLED, что может сыграть важную роль в дальнейшей конкуренции на рынке.



