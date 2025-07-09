Британский автопроизводитель Bentley представил прототип своего первого электромобиля, выход которого запланирован на 2026 год. Эта модель выделяется на фоне других электрокаров, представленных на рынке, своим неординарным внешним видом, наличием трех дверей и специально оборудованным местом для питомца вместо переднего пассажирского сиденья.

Bentley EXP 15 – это спортивный седан класса люкс. В передней части концепта расположена массивная имитация радиаторной решетки и вертикальные фары, а в задней части – два активных спойлера и вытянутые фонари. Ключевой особенностью автомобиля является трехдверная конструкция: двери слева открываются против хода движения, а справа находится одна водительская дверь.

Особый интерес представляет компоновка салона: рядом с водителем, вместо обычного сиденья, предусмотрена зона с креплениями для специально разработанной лежанки для собаки. Это пространство также можно использовать для размещения багажа или сумок. Кроме того, автомобиль оснащен стеклянной крышей и тремя положениями заднего сиденья: стандартным, Relax с наклоненной спинкой и Co-Pilot, в котором сиденье поднимается и приближается к водителю.

Стоит отметить, что серийный вариант электромобиля не будет в точности повторять представленный концепт.



