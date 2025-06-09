На конференции WWDC 2025 Apple анонсировала масштабные улучшения в системных приложениях iPhone. Пользователей ждёт редизайн интерфейсов, новые функции для «Сообщений», «Музыки», «Карт» и «Телефона», а также поддержка генеративных технологий и живого перевода.
Новые возможности в «Сообщениях»
Приложение «Сообщения» получило сразу несколько заметных обновлений:
- Поддержка фонов в групповых чатах, включая динамические и сгенерированные изображения;
- Добавлены опросы, с возможностью создания по подсказке Apple Intelligence;
- Платёжные переводы через Apple Cash внутри чатов;
- Индикаторы набора текста в групповых беседах;
- Фильтрация неизвестных отправителей — такие сообщения остаются в отдельной вкладке, без звуковых уведомлений;
- Важные сообщения (например, коды подтверждения или уведомления из ресторанов) выделяются автоматически.
Кроме того, теперь можно генерировать Genmoji по описанию и комбинировать их между собой или с другими эмодзи.
Перевод в реальном времени
Новая функция Live Translation работает как в «Сообщениях», так и в звонках. Она обеспечивает:
- Перевод входящих и исходящих сообщений при переписке;
- Перевод голосовых звонков в реальном времени — собеседник слышит ваш голос с переводом, а вы — его ответ;
- Живые субтитры в FaceTime с переводом реплик;
- Новый API Call Translation для разработчиков.
Все переводы работают на устройстве, с помощью моделей Apple, без передачи данных в облако.
Обновлённая «Музыка»: Автомикс и закрепления
Apple Music получила ряд функций, упрощающих навигацию и прослушивание:
- Automix — плавное и ритмически выверенное переключение треков;
- Закрепление плейлистов и артистов — избранное теперь всегда вверху библиотеки;
- Перевод текста песен и произношение слов, чтобы понимать и изучать композиции со всего мира.
Улучшения в «Картах»
Приложение «Карты» стало умнее:
- Новый раздел Visited Places — позволяет увидеть список ранее посещённых мест, включая рестораны и магазины;
- Система запоминания маршрутов и остановок, включая любимые поездки с повторяющимися действиями (например, заезд за кофе);
- Автоматические уведомления о задержках и предложения альтернативных маршрутов.
Телефон, звонки и удержание
Обновлённое приложение «Телефон» получило единый интерфейс для пропущенных вызовов и голосовых сообщений — они отображаются как диалог, аналогично «Сообщениям».
Новые функции:
- Call Screening — автоматический ответ на звонки от неизвестных номеров. Телефон запрашивает имя и причину звонка, после чего решает, стоит ли прерывать пользователя;
- Hold Assist — если вы попали на автоответчик или музыку ожидания, iPhone удерживает звонок за вас и подключает снова, как только появляется оператор.
Интеграция с Apple Intelligence
Почти все функции основаны на Apple Intelligence — фирменной системе генеративного ИИ, работающей на устройствах. Пользователь всегда контролирует, какие данные обрабатываются, и может отключать любую из опций.