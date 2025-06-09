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На конференции WWDC 2025 Apple анонсировала масштабные улучшения в системных приложениях iPhone. Пользователей ждёт редизайн интерфейсов, новые функции для «Сообщений», «Музыки», «Карт» и «Телефона», а также поддержка генеративных технологий и живого перевода.

Содержание
1. Новые возможности в «Сообщениях»
2. Перевод в реальном времени
3. Обновлённая «Музыка»: Автомикс и закрепления
4. Улучшения в «Картах»
5. Телефон, звонки и удержание
6. Интеграция с Apple Intelligence

Новые возможности в «Сообщениях»

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Приложение «Сообщения» получило сразу несколько заметных обновлений:

  • Поддержка фонов в групповых чатах, включая динамические и сгенерированные изображения;
  • Добавлены опросы, с возможностью создания по подсказке Apple Intelligence;
  • Платёжные переводы через Apple Cash внутри чатов;
  • Индикаторы набора текста в групповых беседах;
  • Фильтрация неизвестных отправителей — такие сообщения остаются в отдельной вкладке, без звуковых уведомлений;
  • Важные сообщения (например, коды подтверждения или уведомления из ресторанов) выделяются автоматически.
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Кроме того, теперь можно генерировать Genmoji по описанию и комбинировать их между собой или с другими эмодзи.

Перевод в реальном времени

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Новая функция Live Translation работает как в «Сообщениях», так и в звонках. Она обеспечивает:

  • Перевод входящих и исходящих сообщений при переписке;
  • Перевод голосовых звонков в реальном времени — собеседник слышит ваш голос с переводом, а вы — его ответ;
  • Живые субтитры в FaceTime с переводом реплик;
  • Новый API Call Translation для разработчиков.

Все переводы работают на устройстве, с помощью моделей Apple, без передачи данных в облако.

Обновлённая «Музыка»: Автомикс и закрепления

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Apple Music получила ряд функций, упрощающих навигацию и прослушивание:

  • Automix — плавное и ритмически выверенное переключение треков;
  • Закрепление плейлистов и артистов — избранное теперь всегда вверху библиотеки;
  • Перевод текста песен и произношение слов, чтобы понимать и изучать композиции со всего мира.

Улучшения в «Картах»

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Приложение «Карты» стало умнее:

  • Новый раздел Visited Places — позволяет увидеть список ранее посещённых мест, включая рестораны и магазины;
  • Система запоминания маршрутов и остановок, включая любимые поездки с повторяющимися действиями (например, заезд за кофе);
  • Автоматические уведомления о задержках и предложения альтернативных маршрутов.

Телефон, звонки и удержание

Обновлённое приложение «Телефон» получило единый интерфейс для пропущенных вызовов и голосовых сообщений — они отображаются как диалог, аналогично «Сообщениям».

Новые функции:

  • Call Screening — автоматический ответ на звонки от неизвестных номеров. Телефон запрашивает имя и причину звонка, после чего решает, стоит ли прерывать пользователя;
  • Hold Assist — если вы попали на автоответчик или музыку ожидания, iPhone удерживает звонок за вас и подключает снова, как только появляется оператор.

Интеграция с Apple Intelligence

Почти все функции основаны на Apple Intelligence — фирменной системе генеративного ИИ, работающей на устройствах. Пользователь всегда контролирует, какие данные обрабатываются, и может отключать любую из опций.

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