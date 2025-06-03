Apple готовится представить macOS 26 на конференции WWDC 2025, которая пройдёт 9 июня. Обновлённая операционная система получит название macOS 26 Tahoe и будет посвящена знаменитому озеру Тахо, расположенному на границе Калифорнии и Невады. Это место пополнит линейку калифорнийских кодовых названий, включая Yosemite, Big Sur, Ventura, Sonoma и другие.

Новый подход к версии: почему macOS 26

Apple меняет схему нумерации операционных систем: теперь все обновления 2025–2026 годов будут называться 26— независимо от платформы. Это касается iOS, iPadOS, watchOS, tvOS, visionOS и macOS. Такой шаг объясняется желанием унифицировать нумерацию и привязать её к периоду использования обновлений.

Обновлённый дизайн в стиле visionOS

macOS 26 получит переработанный интерфейс, вдохновлённый visionOS. Основные изменения:

Больше элементов с полупрозрачным эффектом (frosted glass)

Скруглённые кнопки, иконки и углы окон

Глубокий рельеф интерфейса с эффектом «плавающих» панелей

Единый стиль навигации и меню, общий для всех систем Apple

Эти изменения направлены на то, чтобы сделать экосистему Apple более целостной и современной.

Apple Intelligence и умные функции

В macOS 26 появятся интеграции с Apple Intelligence:

Обновление приложения Shortcuts с поддержкой AI-скриптов

с поддержкой AI-скриптов Более тесная интеграция Siri с контекстом устройства: доступ к почте, сообщениям, файлам, фото

Расширение возможностей Siri с учётом содержания экрана

Поддержка ассистентов Gemini и ChatGPT в будущем

Apple, вероятно, представит эти функции на WWDC, но некоторые возможности могут быть анонсированы позже, по мере готовности.

Новое игровое приложение

Apple заменит устаревший Game Center новым приложением Games, которое будет доступно на всех платформах: macOS, iOS, iPadOS и tvOS. Приложение объединит игры из App Store и Apple Arcade, добавит достижения, рейтинги, редакционные подборки, а также поддержку игр, загруженных за пределами Mac App Store.

Другие нововведения

Поддержка Captive Wi-Fi Portal Syncing — однократный вход в сетях Wi-Fi с авторизацией (например, в отелях и аэропортах) будет синхронизироваться на всех устройствах.

— однократный вход в сетях Wi-Fi с авторизацией (например, в отелях и аэропортах) будет синхронизироваться на всех устройствах. Magnifier — возможность использовать камеру iPhone для увеличения текста и объектов на Mac.

— возможность использовать камеру iPhone для увеличения текста и объектов на Mac. Vehicle Motion Cues — специальные визуальные подсказки для уменьшения укачивания при использовании Mac в движении.

Совместимость

macOS 26 Tahoe, вероятно, не будет поддерживать:

MacBook Pro 2018

iMac 2019

iMac Pro 2017

Mac mini 2018

MacBook Air 2020 на Intel

Система будет доступна для:

MacBook Pro (2019 и новее)

iMac (2020 и новее)

Mac Pro (2019 и новее)

Mac mini (M1 и новее)

Mac Studio (все модели)

MacBook Air (M1 и новее)

Когда смотреть

Ключевая презентация WWDC 2025 пройдёт 9 июня в 10:00 по тихоокеанскому времени. Трансляция будет доступна на сайте Apple, на YouTube и в приложении Apple TV.