Apple готовит к выпуску macOS 26, но владельцы ряда старых моделей Mac могут остаться без обновления. По данным AppleInsider, новая операционная система будет представлена на конференции WWDC 2025, которая начнется 9 июня, однако не все устройства смогут установить macOS 26.

Поддержка macOS 26 ограничится более современными моделями

Как стало известно из предварительных сборок macOS 26, обновление получат следующие модели:

MacBook Pro 2019 года и новее

MacBook Air на базе M1 и новее

iMac 2020 года и новее

Mac Pro 2019 года и новее

Mac mini на базе M1 и новее

Все модели Mac Studio

В этот список не вошли MacBook Pro 2018 года, iMac Pro 2017 года, а также Mac mini 2018 года и MacBook Air 2020 года на Intel. Эти устройства, как самые старые, поддерживающие macOS Sequoia, с большой вероятностью потеряют поддержку в новой системе.

macOS 26 получит обновленный интерфейс и функции Apple Intelligence

Ожидается, что macOS 26, как и iOS 26 (бывшая iOS 19), получит обновленный интерфейс с элементами, напоминающими visionOS. Также появятся функции Apple Intelligence, которые, вероятно, будут доступны только на более новых моделях Mac.

По информации источников, разработчики смогут скачать первую бета-версию macOS 26 объемом около 17 ГБ — это на 2 ГБ больше, чем macOS Sequoia. Официальное название macOS 26 пока не раскрыто, однако компания традиционно называет версии в честь калифорнийских локаций — например, Sequoia, Redwood, Skyline или Diablo.

Презентация новой macOS состоится на WWDC 2025, которая стартует 9 июня. Вместе с macOS 26 Apple представит iOS 26, а также обновления для других платформ.