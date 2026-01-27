Серия vivo X200 пока не завершена — компания представила модель vivo X200T, более доступный смартфон флагманского уровня с камерами Zeiss, премиальным корпусом и ёмким аккумулятором с быстрой зарядкой.

vivo X200T будет доступен в двух цветах: Stellar Black и Seaside Lilac. Корпус смартфона выполнен с использованием металлической рамки и стеклянных панелей спереди и сзади, а также получил защиту от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69.

Основной упор в устройстве сделан на камеру. Смартфон оснащен тройной системой из 50-мегапиксельных модулей с оптикой Zeiss. Главная камера представляет собой широкоугольный модуль с сенсором LYT702 формата 1/1.56 дюйма. Его дополняет ультраширокоугольная камера с автофокусом и сенсором JN1 размером 1/2.76 дюйма, а также телефотообъектив с фокусным расстоянием 70 мм, диафрагмой f/2.57, трехкратным оптическим зумом и сенсором LYT600 формата 1/1.95 дюйма. Фронтальная камера получила разрешение 32 Мп, сенсор KD1 и фиксированный фокус с диафрагмой f/2.0.

За отображение контента отвечает 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей Zeiss Color Master с 10-битной цветопередачей. Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость до 5000 нит, а сверху защищен стеклом Schott.

В основе vivo X200T лежит 3-нм процессор Dimensity 9400+ в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. На выбор предлагаются версии с 256 или 512 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 4.1. Смартфон работает под управлением OriginOS 6 на базе Android 16. Производитель обещает 5 лет обновлений операционной системы и 7 лет обновлений безопасности.





Емкость аккумулятора составляет 6200 мА·ч — это батарея третьего поколения с кремниевым анодом и полутвердотельной структурой. Поддерживается проводная зарядка мощностью 90 Вт и беспроводная зарядка на 40 Вт. Также реализована функция bypass charging, позволяющая снизить износ аккумулятора при высокой нагрузке за счет питания устройства напрямую от сети.

vivo X200T предлагается в конфигурациях 12/256 ГБ и 12/512 ГБ и уже поступил в продажу. Цена составляет 59 999 индийских рупий за версию 12/256 ГБ и 69 999 рупий за вариант 12/512 ГБ.