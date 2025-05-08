До следующего крупного анонса от Samsung остаются считаные дни.

Корейский техногигант разослал приглашения представителям СМИ на новое мероприятие Unpacked, которое состоится в понедельник, 12 мая, в 20:00 по восточному времени. Посмотреть трансляцию можно будет на официальном сайте Samsung или на её YouTube-канале.

На лаконичном двухцветном графическом тизере указана только дата события и фраза «Beyond slim» — «За гранью тонкости». Это явно намекает на то, чего стоит ожидать. Хотя Samsung, без сомнений, готовит новые складные устройства в этом году, большинство слухов и утечек указывают на скорую презентацию ультратонкого Galaxy S25 Edge.

По предварительным данным, это будет самый тонкий несгибаемый смартфон Samsung за всю историю компании. Устройство неоднократно появлялось в утечках и, похоже, уже не хранит особых секретов.

Все подробности станут известны уже в понедельник.