По словам инсайдера Эвана Бласса, следующее мероприятие Samsung Unpacked состоится 9 июля в 17:00 по Мск. Пока нет точной информации, но все данные указывают на то, что сама презентация пройдет в Нью-Йорке.

Первоначально это событие, по слухам, должно было состояться в начале июля, затем в середине июля, и теперь, наконец-то, есть реальная дата, о которой можно говорить хот с какой-то уверенностью. Как бы то ни было, в прошлом году летнее мероприятие состоялось 10 июля.

На июльской выставке Unpacked в этом году Samsung представит Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy Watch8, Watch8 Classic и Galaxy Watch Ultra (2025), а также, возможно, Galaxy Z Flip7 FE, поэтому, хотя она и называется Unpacked, в ней наверняка будут представлены новые продукты. Также инсайдер утверждают, что существует вероятность, что компания покажет первую в истории Samsung гарнитуру XR, выход которой, по слухам, состоится в конце сентября.