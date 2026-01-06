После многих лет испытаний и публичных демонстраций гуманоидный робот Atlas от Boston Dynamics наконец переходит к этапу серийного производства. Компания сообщила, что финальная версия робота для корпоративных клиентов уже собирается, а первыми её получат Hyundai — мажоритарный акционер Boston Dynamics — и Google DeepMind, новый партнёр компании в сфере искусственного интеллекта.

По словам Boston Dynamics, окончательная промышленная версия Atlas способна выполнять широкий спектр задач в индустриальной среде и изначально проектировалась с упором на стабильность и надёжность. Робот может работать автономно, под управлением оператора или с помощью планшета. Atlas отличается высокой прочностью и выносливостью: его радиус действия достигает 2,3 метра, максимальная грузоподъёмность — около 50 кг, а рабочий температурный диапазон составляет от −20 до +40 градусов Цельсия. Генеральный директор Boston Dynamics Роберт Плейтер назвал Atlas лучшим роботом, когда-либо созданным компанией, отметив, что он способен кардинально изменить промышленность и приблизить долгосрочную мечту, над которой команда работала с детства.

Boston Dynamics демонстрирует свои разработки в области гуманоидных роботов как минимум с 2011 года, когда Atlas впервые был представлен в рамках проекта DARPA. С тех пор робот прошёл через множество итераций и серьёзных изменений, включая переход от гидравлической конструкции к полностью электрической в 2024 году. Позднее в том же году компания показала возможности Atlas по манипулированию автомобильными деталями — именно такие задачи, как ожидается, станут первыми для робота в реальных условиях.

Hyundai планирует начать использование Atlas на своих автомобильных заводах в 2028 году, в первую очередь для операций по сортировке и подготовке компонентов. К 2030 году компания рассчитывает расширить круг задач робота, включив сборку узлов, работу с тяжёлыми грузами, повторяющиеся операции и другие сложные производственные процессы. Google DeepMind, в свою очередь, получит роботов Atlas для интеграции своих базовых ИИ-моделей Gemini Robotics в систему Boston Dynamics.