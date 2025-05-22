Еще одной новинкой Xiaomi стал планшет Pad 7 Ultra. Его ключевой особенностью, как и у смартфона Xiaomi 15S Pro, является использование фирменного чипа XRING O1. Устройство также выделяется своим крупным OLED-экраном, ультратонким дизайном и емким аккумулятором с поддержкой ускоренной зарядки.

Толщина корпуса Xiaomi Pad 7 Ultra составляет всего 5,1 мм, что сопоставимо с 13-дюймовым Apple iPad Pro (M4). При этом вес устройства – 609 граммов. Планшет оснащен 14-дюймовым OLED-дисплеем, отображающим 12-битный цвет, с разрешением 3200х2136 пикселей и соотношением сторон 3:2. Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц, а пиковая яркость достигает 1600 нит. В качестве опции предлагается антибликовое покрытие.

В дополнение к процессору XRING O1, планшет оснащен до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5T и быстрым накопителем UFS 4.1 с максимальным объемом 1 ТБ. Также в новинке предусмотрен порт USB 3.2 Gen 2, обеспечивающий скорость передачи данных до 10 Гбит/с.

Автономную работу обеспечивает аккумулятор емкостью 12 000 мАч. По заявлению Xiaomi, этого достаточно для 16,9 часов воспроизведения видео. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 120 Вт.

Среди других особенностей – мощная аудиосистема с восемью динамиками и поддержка Wi-Fi 7.

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