Компания Xiaomi представила процессор XRING O1, разработанный собственными силами. Производитель раскрыл детали технических характеристик и функциональные возможности данного чипа.

XRING O1 произведен с использованием передовой 3-нм технологии второго поколения. На кристалле площадью всего 109 квадратных миллиметров размещено 19 миллиардов транзисторов. В ходе внутренних испытаний, процессор продемонстрировал результат в 3 004 137 баллов в известном бенчмарке AnTuTu.

В состав центрального процессора входят десять вычислительных ядер, сгруппированных в четыре кластера, включая два высокопроизводительных ядра Cortex-X925, работающих на частоте до 3,9 ГГц. За обработку графики отвечает 16-ядерный графический процессор ARM Immortalis-G925. Xiaomi утверждает, что XRING O1 демонстрирует улучшенную тепловую эффективность по сравнению с конкурирующими решениями, обеспечивая при этом более высокую частоту кадров в играх.

Первыми устройствами, использующими процессор XRING O1, стали смартфон Xiaomi 15S Pro и планшет Xiaomi Pad 7 Ultra.