В честь пятнадцатилетнего юбилея Xiaomi компания представила смартфон 15S Pro в рамках специального мероприятия. Как и ожидалось, новинка представляет собой слегка улучшенную версию прошлогоднего 15 Pro, ключевым отличием которой стал новый процессор собственной разработки.

Xiaomi 15S Pro стал первым смартфоном компании, работающим на базе чипсета XRING O1. Этот 3-нм чип содержит 10 ядер, функционирует на максимальной частоте 3,9 ГГц и демонстрирует в AnTuTu результат, превышающий 3 миллиона баллов. По заявлению Xiaomi, его многоядерная производительность даже опережает флагманский Apple A18 Pro, используемый в iPhone 16 Pro.

Среди нововведений стоит отметить заднюю панель, выполненную из углеродного волокна или стекла в сине-зеленой расцветке. В остальном, это хорошо знакомый Xiaomi 15 Pro: 6,73-дюймовый 12-битный OLED-дисплей с разрешением 3200х1400 пикселей, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит.

Конфигурация камер осталась без изменений:

Основная камера на 50 Мп с сенсором Light Hunter 900, фокусным расстоянием 23 мм, диафрагмой f/1.44 и оптической стабилизацией изображения;

50-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным оптическим увеличением и диафрагмой f/2.5;

50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с автофокусом и возможностью макросъемки.

Автономную работу обеспечивает аккумулятор емкостью 6100 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной зарядки мощностью 60 Вт. Корпус смартфона имеет защиту от воды по стандарту IP68.

Xiaomi 15S Pro доступен для приобретения в Китае по цене 5 499 юаней (60 500 руб.) за версию с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти, а вариант с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ обойдется в 5 999 юаней (66 000 руб.). Информация о анонсе смартфона на других рынках пока отсутствует.