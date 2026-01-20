Смартфон vivo X200T будет работать на процессоре Dimensity 9400+ и из коробки получит оболочку OriginOS 6. Устройство оснастят 6,67-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 5000 нит. По словам vivo, экран разработан совместно с компанией ZEISS.

В плане фото- и видеосъёмки vivo X200T предложит 32-мегапиксельную фронтальную камеру и тройной основной модуль, состоящий из трёх 50-мегапиксельных сенсоров с оптикой и настройками ZEISS. Компания делает акцент на возможностях камеры, включая 100-кратный Hyperzoom, 20-кратную телефото-макросъёмку и многопрофильные HD-портреты с фокусными расстояниями 23, 35, 50, 85 и 100 мм.

Смартфон будет защищён от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6200 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной зарядки на 40 Вт. Также заявлена функция обходной зарядки, ориентированная на комфортную игру без перегрева батареи.

Стоимость vivo X200T пока не раскрыта, однако компания подтвердила, что смартфон будет продаваться в Индии через официальный сайт vivo, площадку Flipkart и розничные магазины.