Samsung выпустила новую, оркестровую версию рингтона Over the Horizon для серии Galaxy S26 — мелодию, которую поставят на Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra. Премьера рингтона приурочена к выходу флагманов на следующей неделе; версия 2026 года оформлена в теме «A Soundtrack of the Earth» и записана с живым оркестром в формате Dolby Atmos.

Чем отличается Over the Horizon 2026

Новая интерпретация делает ставку на симфоническую выразительность и акустическую пространственность: сочинение аранжировала и исполнила оркестровая команда, запись прошла в легендарной студии Abbey Road, а исполнитель — The Royal Philharmonic Orchestra. Звук сведен и мастерирован Джонатаном Алленом в Dolby Atmos, что должно дать более «объемное» приветствие при первом звонке.

Кому будет доступен: Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra

Тема: «A Soundtrack of the Earth» — оркестровая интерпретация с посылом о гармонии природы и технологий

Композитор и аранжировщик: Eunike Tanzil (Лос‑Анджелес)

Студия и оркестр: Abbey Road Studios, The Royal Philharmonic Orchestra

Формат мастеринга: Dolby Atmos; использовалась точечная расстановка микрофонов для ощущения пространства

Видео с процессом записи уже опубликовано — там видно как работают оркестр и команда инженеров, плюс фрагменты мастеринга в пространственном аудио.

Автор музыки Eunike Tanzil попала в поле зрения Samsung после того, как в феврале 2024 года опубликовала собственную версию Over the Horizon в соцсетях; сейчас компания формально пригласила её аранжировать и курировать запись. Такой путь — от вирусного исполнения в сети до официальной коллаборации с глобальным брендом — уже стал привычным для музыкальной индустрии, но редкость для фирменных аудиоактивов производителей смартфонов.

Для Samsung это очередной годовой ритуал: компания регулярно обновляет фирменную мелодию — в 2024 году использовали традиционный корейский оркестр, в 2025-м — биг‑бэндовую джазовую версию. Такая последовательность показывает, что бренд превращает рингтон в гибкий инструмент позиционирования: местная традиция, ретро‑джаз, теперь — масштабная оркестровая тема с эко‑месседжем.





Практический смысл для пользователя простой: рингтон сразу «звучит по‑по‑флагмански» на устройствах с поддержкой пространственного звука и стереодинамиков. Для Samsung это и инструмент маркетинга — отзывы о звуке и ролики с демонстрацией Dolby Atmos подогреют интерес к устройствам в прессе и соцсетях в момент анонса.

Что дальше для Over the Horizon

Пока традиция менять мелодию живёт, вопрос в том, куда бренд будет двигаться дальше: продолжать международные музыкальные эксперименты, вовлекать локальных артистов или концентрироваться на демонстрации новых аудиотехнологий (более глубоком пространственном звуке, адаптивных сигналах). В любом случае следующие недели станут проверкой: не только продаж смартфонов, но и того, насколько фирменный звук остаётся заметной частью айдентики.