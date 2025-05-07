Компания OnePlus работает над двумя новыми смартфонами серии Ace, которые будут эксклюзивно выпущены для китайского рынка. По слухам, модели Ace 5 Racing и Ace 5 Supreme Edition (возможно, также получившая название Ace 5 Ultra) будут представлены уже в мае. Согласно базе данных Geekbench, модель с номером PLC110 — это, скорее всего, будущий Ace 5 Supreme Edition.

Результаты тестов Geekbench показывают, что устройство работает на базе новейшего чипсета Dimensity 9400 Plus. Хотя в самой базе точное название процессора не указано, характеристики CPU и GPU в исходном коде подтверждают его идентификацию.

Смартфон получил 2 779 баллов в одноядерном и 8 660 баллов в многоядерном тестах. Вариант, протестированный в Geekbench, оснащён 16 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 15.

Согласно утечкам, устройство будет оснащено плоским OLED-экраном с разрешением 1.5K, а также аккумулятором ёмкостью около 7 000 мАч. Другие технические характеристики пока не раскрыты. Предполагается, что Ace 5 Supreme Edition останется эксклюзивом для китайского рынка.

Вместе с Supreme Edition дебютирует модель Ace 5 Racing на базе чипа Dimensity 9400e. По слухам, этот смартфон может выйти на глобальном рынке под именем OnePlus Nord 5.