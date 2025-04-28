OnePlus готовит крупный анонс на май. Компания представит серию смартфонов, в которую войдут две модели: Ace 5 Racing Edition и Ace 5 Supreme Edition. Новинки получат новейшие процессоры MediaTek, большой акцент сделан на производительность и автономность.

Анонс новых смартфонов в мае

Президент OnePlus China Ли Цзе подтвердил: релиз новых устройств состоится в мае. Обе модели ориентированы на пользователей, которым важна высокая скорость работы и геймерский опыт. Также в смартфонах дебютируют процессоры Dimensity 9400e и Dimensity 9400+.

Чем отличается OnePlus Ace 5 Racing Edition

По утечкам, Racing Edition первым получит MediaTek Dimensity 9400e. Чип создан по 4-нм техпроцессу TSMC и предлагает архитектуру из восьми больших ядер (4 Cortex-X4 + 4 Cortex-A720).

По данным инсайдеров, производительность чипа превосходит Snapdragon 8 Gen 3. В тестах Aztec 1440p он набирает около 95 fps, что впечатляет даже по меркам флагманов.

Особенности OnePlus Ace 5 Racing Edition:

Экран: 6,77 дюйма, OLED LTPS, встроенный сканер отпечатков.

6,77 дюйма, OLED LTPS, встроенный сканер отпечатков. Камеры: двойной модуль с основным сенсором на 50 Мп.

двойной модуль с основным сенсором на 50 Мп. Батарея: 7000 мА·ч с поддержкой 80-ваттной зарядки.

Более того, смартфон получит фирменное игровое ядро Fengchi, обеспечивающее плавную работу в любых играх.

OnePlus Ace 5 Supreme Edition: топовая версия

Вторая модель серии — Supreme Edition — станет ещё мощнее. Она получит процессор Dimensity 9400+, выполненный по 3-нм техпроцессу. Это самый производительный мобильный чип MediaTek на 2025 год.

Ожидается, что Supreme Edition унаследует от Racing версию экран и батарею, но обеспечит ещё более высокую производительность.

На кого рассчитана серия

Смартфоны Ace 5 ориентированы на геймеров и тех, кто ценит стабильную работу даже под высокой нагрузкой. Они предложат большие аккумуляторы, качественные дисплеи и флагманские чипы. Однако фоточасть останется второстепенной: упор сделан именно на скорость работы и автономность.

Серия OnePlus Ace 5 выглядит многообещающе. Она сочетает топовые характеристики с относительно доступной ценой — от 2000 юаней (~275 долларов). Особенно интересно будет увидеть глобальную версию, которая, возможно, появится ближе к лету. Для подробностей следите за обновлениями на официальном сайте OnePlus.