Nothing Phone (3) должен быть представлен 1 июля, и компания уже раскрыла несколько подробностей о смартфоне. Ранее в этом месяце информатор Макс Джамбор опубликовал изображение телефона Nothing Phone (3), на котором был показан дизайн телефона, но, похоже, это изображение было поддельным, поскольку новые фотографии, появившиеся в Сети и являющиеся официальными рендерами, выглядят совсем по-другому.

Эти рендеры, опубликованные в Android Headlines, дают лучшее представление о смартфоне Nothing Phone (3). На них смартфон представлен в черном и белом вариантах.

У телефона Nothing Phone (3) дисплей с перфорацией спереди для селфи-камеры, но задняя панель более интересна и… необычная. Смартфон оснащен тремя камерами заднего вида, причем верхняя камера расположена ближе к краю телефона, чем нижняя. Такое расположение кажется странным.

Подробности о камерах не разглашаются, но подтверждается, что одна из них имеет 50-мегапиксельный перископический телеобъектив. По слухам, две другие камеры (основная и сверхширокоугольная) также используют 50-мегапиксельные сенсоры. Черный круг, который вы видите на правой стороне задней крышки, обозначает Glyph Matrix.





На этих снимках также видно, что корпус Nothing Phone (3) выполнен из металла. Кнопки регулировки громкости расположены слева, а клавиша включения — справа. К ней присоединяется еще одна кнопка, которая может быть основной клавишей, которую мы ранее видели на Nothing Phone (3a) и Phone (3a) Pro.

Nothing также подтвердил, что смартфон будет работать на базе Snapdragon 8s gen 4 и получать обновления ОС в течение пяти лет и обновления безопасности в течение семи лет.





Утекшие технические характеристики телефона Nothing (3) включают 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FullHD +, 50-мегапиксельную камеру для селфи и аккумулятор емкостью 5150 мАч. Также сообщается, что смартфон поддерживает зарядку мощностью 100 Вт, но в недавнем сертификационном списке говорилось, что вместо этого будет 65 Вт.