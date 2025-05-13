Компания возвращается в сегмент топовых устройств со своим новым флагманом, подчеркнув его как «компактный флагман эпохи ИИ». Хотя полные изображения и дизайн пока не раскрыты, компания поделилась ключевыми деталями о характеристиках и сроках выхода.

Meizu делает смелый шаг, возвращаясь на рынок с компактным флагманом, ориентированным на искусственный интеллект.

По словам производителя, Meizu 22 будет иметь небольшой форм-фактор и удобство использования одной рукой. Экран шириной 71 мм создан для комфортного захвата и эргономичности — редкое решение для современных Android-флагманов, которые обычно делают устройства крупнее и тяжелее. Компания утверждает, что это будет самый удобный телефон с небольшим дисплеем на сегодняшний день.

Еще одна важная особенность — камера. В серии Meizu 22 компания обещает серьезные инвестиции в аппаратное обеспечение и программное обеспечение камеры, чтобы полностью изменить свою репутацию в области мобильной фотографии. Ожидается, что устройство получит улучшенные сенсоры и продвинутую обработку изображений с помощью искусственного интеллекта. Также есть намеки на расширение экосистемы Meizu 22 — возможное появление других моделей или аксессуаров в будущем. Точная дата выхода в Китае пока не объявлена, но запуск запланирован на лето.

Ранее в этом месяце в сети появилась утечка изображения предполагаемого Meizu 22. По данным GSMArena, телефон может иметь обновленный дизайн модуля камеры и премиальную сборку. Также утечка указывала на использование чипа Snapdragon 8 серии (предположительно Snapdragon 8 Elite) и операционной системы Flyme AIOS 2.

Дополнительные новости

На мероприятии компания представила также серию среднебюджетных смартфонов Note 16:

— Note 16 Pro оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц, чипом Snapdragon 7s Gen 3, до 16 ГБ оперативной памяти (включая виртуальную), системой охлаждения VC и аккумулятором емкостью 6200 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт. Устройство имеет рейтинги IP66/IP68 и сертификацию TÜV SÜD «тройного качества». Цена начинается от примерно $208 (1499 юаней).

— Стандартная версия Note 16 оснащена 6,78-дюймовым FHD+ LCD-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, чипом UNISOC T8200, аккумулятором емкостью 6600 мАч с зарядкой 40 Вт и защитой IP65. Стоимость — от около $111 (799 юаней).

Оба устройства работают под управлением Flyme AIOS 2 на базе Android 15 и имеют две камеры по 50 МП с функциями быстрого доступа через настраиваемые клавиши. Продажи начнутся уже 16 мая в Китае.