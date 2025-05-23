Компания Honor анонсировала международный выпуск новой серии смартфонов Honor 400. Устройства получили расширенные функции, использующие алгоритмы искусственного интеллекта — как в съёмке, так и в последующей обработке фото и видео.

Одним из основных технических нововведений стала основная камера с разрешением 200 Мп. Она оснащена сенсором формата 1/1.4 дюйма, объективом с диафрагмой f/1.9, а также системами оптической и электронной стабилизации изображения. Это позволяет делать более чёткие и яркие снимки при недостаточном освещении. В дополнение к основной используется ультраширокоугольная камера на 12 Мп с углом обзора 112° и функцией макросъёмки. Фронтальная камера с разрешением 50 Мп поддерживает ИИ-алгоритмы для портретной съёмки.

Серия Honor 400 оснащена комплексом программных решений AiMAGE. Он включает, в том числе, AI-суперзум с увеличением до 30-крат и режим съёмки портретов в движении — AI Portrait Snap. Также доступны портретный режим Harcourt и эффекты, имитирующие классическую фотоплёнку.

Нововведением стала функция Veo 2 — система на базе Google Cloud Vertex AI, которая позволяет автоматически создавать короткие видеоролики из статичных изображений. Также доступна функция HD Moving Photo: камера сохраняет трёхсекундный фрагмент перед нажатием на кнопку съёмки. Отдельный инструмент Moving Photo Collage объединяет до девяти таких фото в видеоклип.

Для редактирования снимков доступны функции удаления объектов (AI Eraser), расширения границ изображения (AI Outpainting), удаления случайных прохожих (AI Erase passers-by) и подавления бликов (AI Remove Reflection).

Флагманская модель Honor 400 Pro получила дополнительный телеобъектив на 50 Мп с трёхкратным оптическим зумом и OIS, а также процессор Snapdragon 8 Gen 3. В числе новых функций — улучшенный портретный режим AI Enhanced Portrait с повышенной детализацией и точной цветопередачей, а также AI-суперзум до 50-крат. Устройство поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную — до 50 Вт. Корпус защищён от пыли и влаги по стандартам IP68 и IP69.

Honor 400 поступит в продажу в цветах Midnight Black, Meteor Silver, Desert Gold и Tidal Blue. У Honor 400 Pro — три варианта: Midnight Black, Lunar Grey и Tidal Blue. Даты начала продаж и цены будут отличаться в зависимости от региона.