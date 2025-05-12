Компания Honor подтвердила, что в смартфонах новой линейки Honor 400, мировая премьера которой состоится 22 мая 2025 года, появится необычная функция — «AI Image to Video». Она позволяет превращать обычные фотографии в короткие 5-секундные видеоклипы, и всё это — прямо в галерее устройства, без сторонних приложений.

Функция разработана в сотрудничестве с Google Cloud, и поддерживает реальные снимки, старые фото и даже изображения, созданные другими ИИ-моделями.

Фото оживают: что умеет AI Image to Video

Honor делает ставку на удобство и креативность: достаточно выбрать изображение в галерее и нажать пару кнопок — смартфон сгенерирует плавную анимацию или короткое видео. Полученный клип можно сразу сохранить, отредактировать или отправить в соцсети.

Поддерживаются:

фотографии с камеры

сканы старых фото

изображения, созданные нейросетями

кроссплатформенная совместимость (Android / iOS)

Смартфон с ИИ-функциями флагманского уровня — по доступной цене

Линейка Honor 400 ориентирована на пользователей, которым важны мощные ИИ-камеры, но при этом не хочется переплачивать за флагманы. В серии появятся встроенные инструменты ИИ-обработки, которые раньше встречались только в более дорогих моделях. Упор делается на автономное создание контента, без сторонних сервисов и приложений.

Honor прямо заявляет: 400-я серия — это творческий ИИ-инструмент в формате смартфона среднего класса.

Что известно о характеристиках

Хотя официальные спецификации пока не подтверждены, утечки уже многое раскрыли.

Honor 400

Экран: 6,55 дюйма, AMOLED, 1.5K, 120 Гц, до 5000 нит яркости

6,55 дюйма, AMOLED, 1.5K, 120 Гц, до 5000 нит яркости Процессор: Snapdragon 7 Gen 3

Snapdragon 7 Gen 3 Память: до 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ

до 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ Камеры: основная: 200 Мп ультраширокая: 12 Мп фронтальная: 50 Мп

Батарея: 5300 мА·ч, быстрая зарядка 66 Вт

Honor 400 Pro

Экран: 6,7 дюйма, AMOLED, 1.5K

6,7 дюйма, AMOLED, 1.5K Чип: Snapdragon 8 Gen 3

Snapdragon 8 Gen 3 Память: до 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ

до 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ Камеры: основная: 200 Мп с OIS телефото: 50 Мп ультраширокая: 12 Мп фронтальная: 50 Мп

Батарея: 5300 мА·ч, быстрая зарядка 100 Вт

5300 мА·ч, быстрая зарядка 100 Вт Защита: IP68/IP69

Когда и где смотреть презентацию?

Мировая презентация Honor 400 Series пройдёт в Лондоне, 22 мая в 16:00 BST (18:00 по МСК). Ожидается трансляция в прямом эфире. В Великобритании уже открыта предрегистрация на устройства.