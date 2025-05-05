Honor официально начала подготовку к запуску новой линейки смартфонов Honor 400. Первыми тизерами бренд поделился в Малайзии, раскрыв ключевые детали дизайна и намекнув на скорый анонс. Судя по всему, серия станет прямым продолжением прошлогодних Honor 300 и 300 Pro.

Без лишнего шума, компания делает акцент на ИИ-возможности камеры и премиальный внешний вид.

Ставка на дизайн и AI-фото

В опубликованном изображении Honor продемонстрировала заднюю панель будущего смартфона. Главным элементом стал крупный круглый блок камер, в котором размещены три объектива и, предположительно, светодиодная вспышка. Всё оформлено строго симметрично, с акцентом на стиль.

Прямо над камерой размещена надпись “Next-Gen AI Imaging”, что явно указывает на приоритетные возможности искусственного интеллекта в новых устройствах. Внизу кадра — лаконичное “Coming Soon”, что подтверждает скорый релиз. По предварительным данным, серия будет представлена уже в мае.

Что известно о характеристиках Honor 400

Ожидается, что базовая модель Honor 400 получит:

6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц;

пиковую яркость до 5000 нит;

процессор Snapdragon 7 Gen 3;

8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 или 512 ГБ;

основную камеру на 200 Мп с оптической стабилизацией;

ультраширокий модуль на 12 Мп и фронтальную камеру на 50 Мп;

аккумулятор на 5300 мА·ч с быстрой зарядкой 66 Вт;

защиту от пыли и влаги по стандарту IP65;

корпус толщиной 7,3 мм и вес около 184 г.

Цветовые варианты могут включать чёрный и серо-золотистый.

Honor 400 Pro: ближе к флагману

Старшая модель Honor 400 Pro, по слухам, предложит более продвинутые характеристики:

6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K и четырёхсторонним изгибом;

частота обновления 120 Гц и яркость до 5000 нит;

флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 3;

12 ГБ оперативной памяти;

камера на 200 Мп с OIS, 50-Мп телевик и 12-Мп “ширик”;

фронтальная камера также на 50 Мп;

аккумулятор на 5300 мА·ч, но уже с зарядкой мощностью 100 Вт;

защита по стандартам IP68 или даже IP69;

масса около 205 г и толщина 8,1 мм.

Скорый запуск в Китае и глобальная премьера

В Китае серия Honor 400 также должна дебютировать в течение мая. При этом возможны отличия между китайскими и международными версиями устройств. Более точные спецификации и дата старта продаж пока не раскрыты, но ожидание, судя по всему, продлится недолго.