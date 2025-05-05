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Honor официально начала подготовку к запуску новой линейки смартфонов Honor 400. Первыми тизерами бренд поделился в Малайзии, раскрыв ключевые детали дизайна и намекнув на скорый анонс. Судя по всему, серия станет прямым продолжением прошлогодних Honor 300 и 300 Pro.

Без лишнего шума, компания делает акцент на ИИ-возможности камеры и премиальный внешний вид.

Содержание
1. Ставка на дизайн и AI-фото
2. Что известно о характеристиках Honor 400
3. Honor 400 Pro: ближе к флагману
4. Скорый запуск в Китае и глобальная премьера

Ставка на дизайн и AI-фото

В опубликованном изображении Honor продемонстрировала заднюю панель будущего смартфона. Главным элементом стал крупный круглый блок камер, в котором размещены три объектива и, предположительно, светодиодная вспышка. Всё оформлено строго симметрично, с акцентом на стиль.

Прямо над камерой размещена надпись “Next-Gen AI Imaging”, что явно указывает на приоритетные возможности искусственного интеллекта в новых устройствах. Внизу кадра — лаконичное “Coming Soon”, что подтверждает скорый релиз. По предварительным данным, серия будет представлена уже в мае.

Что известно о характеристиках Honor 400

Ожидается, что базовая модель Honor 400 получит:

  • 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц;
  • пиковую яркость до 5000 нит;
  • процессор Snapdragon 7 Gen 3;
  • 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 или 512 ГБ;
  • основную камеру на 200 Мп с оптической стабилизацией;
  • ультраширокий модуль на 12 Мп и фронтальную камеру на 50 Мп;
  • аккумулятор на 5300 мА·ч с быстрой зарядкой 66 Вт;
  • защиту от пыли и влаги по стандарту IP65;
  • корпус толщиной 7,3 мм и вес около 184 г.

Цветовые варианты могут включать чёрный и серо-золотистый.

Honor 400 Pro: ближе к флагману

Старшая модель Honor 400 Pro, по слухам, предложит более продвинутые характеристики:

  • 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K и четырёхсторонним изгибом;
  • частота обновления 120 Гц и яркость до 5000 нит;
  • флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 3;
  • 12 ГБ оперативной памяти;
  • камера на 200 Мп с OIS, 50-Мп телевик и 12-Мп “ширик”;
  • фронтальная камера также на 50 Мп;
  • аккумулятор на 5300 мА·ч, но уже с зарядкой мощностью 100 Вт;
  • защита по стандартам IP68 или даже IP69;
  • масса около 205 г и толщина 8,1 мм.

Скорый запуск в Китае и глобальная премьера

В Китае серия Honor 400 также должна дебютировать в течение мая. При этом возможны отличия между китайскими и международными версиями устройств. Более точные спецификации и дата старта продаж пока не раскрыты, но ожидание, судя по всему, продлится недолго.

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