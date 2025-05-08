Honor начала дразнить публику слухами о моделях 400 и 400 Pro всего пару дней назад, намекая на скорый запуск. Сегодня бренд вернулся с новым тизером, на котором изображение осталось прежним, но появился важный элемент — дата презентации.

Итак, запоминайте: Honor 400 и 400 Pro будут официально представлены 22 мая. Пока не уточняется, где именно состоится мероприятие, но бренд, без сомнения, скоро поделится деталями.

Согласно утечкам, вот чего стоит ожидать от новых устройств. Honor 400, предположительно, получит 6.55-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, чипсет Snapdragon 7 Gen 3, 8 ГБ оперативной памяти, 256 или 512 ГБ встроенной памяти, основную камеру на 200 Мп, сверхширокоугольный модуль на 12 Мп, фронтальную камеру на 50 Мп, а также аккумулятор ёмкостью 5300 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 66 Вт.

Get ready for Next-Gen AI Imaging… Big things are coming on 22nd May.🔥



What are you most excited for from HONOR AI? 📸#HONOR400Series #SparkDailyWonder #HONOR400 pic.twitter.com/a0TqknoEKQ — HONOR UK (@UKHonor) May 7, 2025

Honor 400 Pro, в свою очередь, должен получить 6.7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080×2412 пикселей, частотой 120 Гц и яркостью 5000 нит. Внутри будет установлен флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища. Основная камера — на 200 Мп с оптической стабилизацией, 12 Мп ультраширик, телеобъектив на 50 Мп, а фронтальная камера будет сочетаться с датчиком глубины и иметь разрешение 50 Мп. Аккумулятор также на 5300 мАч, но с поддержкой более быстрой зарядки на 100 Вт.

Ожидаемая цена в Европе составляет €499 за Honor 400 и €799 за Honor 400 Pro.