Многие смартфоны Samsung по всему миру получили ещё одно, второе подряд, обновление Google Play System — и это заметно не по объёму, а по путанице с датами. Апдейт весит 1,3 МБ; на некоторых аппаратах в списке стоит дата 1 января 2026 года, у других после установки дата откатилась до 1 ноября 2025 года, а на бета‑варианте One UI 8.5 для Galaxy S25 зафиксирована дата 1 ноября 2026 года.

Если вы хотите убедиться, что устройство получило обновление, откройте Настройки > О телефоне > Информация о ПО > Обновление Google Play System. Размеры и даты появятся в окне обновлений; сама процедура установки обычно укладывается в пару минут для таких мелких пакетов.

Размер пакета: 1,3 МБ.

Фиксируемые даты в отчётах пользователей: 1 января 2026 года, 1 ноября 2025 года и 1 ноября 2026 года.

Затронутые устройства: в отчётах — в основном более новые и старшие модели Galaxy; отдельный апдейт приходил на Galaxy S25 в бете One UI 8.5.

Что в обновлениях ноября 2025 и января 2026

Google публикует список изменений для модулей Google Play System; подробности за ноябрь 2025 и январь 2026 года можно посмотреть на странице поддержки Google — там обычно перечислены исправления безопасности и модульные улучшения, которые доставляются независимо от полной прошивки. Часто мелкие пакеты по 1-2 МБ не содержат новых функций, а лишь правят метаданные или исправляют проблемы совместимости с определёнными сервисами.

Samsung параллельно тестирует One UI 8.5 на серии Galaxy S25 и планирует вынести его в стабильную сборку вместе с линейкой Galaxy S26, после чего обновление доберётся до всех совместимых моделей.

Если хотите сверить конкретные изменения — проверьте официальную сводку Google здесь. Для большинства пользователей такие мелкие апдейты важны только, если они решают баг с магазином или службой безопасности, но в других случаях — перезапись даты в отчёте может ввести в заблуждение.





Чего ждать дальше

Пока это похоже на «худший сценарий» коммуникации обновлений: Google и OEM рассылают небольшие модульные патчи, а пользователи видят непоследовательные даты. Вероятнее всего, речь о корректировках метаданных или локальных исправлениях совместимости — не о новой функции. Samsung тем временем готовит One UI 8.5 к широкому релизу вместе с Galaxy S26, и когда основной апдейт придёт, мелкие «иголочки» в датах перестанут быть главной новостью.