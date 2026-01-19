Samsung разрабатывает новую конструкцию складного дисплея для Galaxy Z Fold 8, которая должна значительно снизить видимость центральной складки. По данным DealSite, компания применит ультратонкое стекло (Ultra Thin Glass, UTG) одновременно на верхнем и нижнем слоях панели OLED, что позволит уменьшить видимость складки примерно на 20 процентов по сравнению с Galaxy Z Fold 7.

Двухслойная структура UTG снижает видимость складки на 20%

Samsung Display представила панель на CES 2026

Galaxy Z Fold 8 будет использовать лазерно-просверленную металлическую поддерживающую пластину

Samsung Display уже продемонстрировала эту OLED-панель на CES 2026 несколько недель назад. Новая конструкция включает оптимизированную многослойную структуру, улучшенное рассеивание света и микроотверстия, просверленные лазером в задней пластине для лучшего распределения нагрузки при складывании устройства.

По информации из различных источников, Apple и Samsung применят разные версии складной OLED-панели Samsung Display в своих грядущих устройствах. Ожидается, что складной iPhone будет использовать стеклянную подложку, тогда как Galaxy Z Fold 8 может полагаться на лазерно-просверленную металлическую поддерживающую пластину для усиления складной конструкции и минимизации видимости складки.

Фоном для этих разработок служит ожидаемый выход складного iPhone на рынок в текущем году. Складные смартфоны традиционно сталкиваются с тремя основными проблемами: видимая складка на дисплее, относительно меньшая ёмкость батареи и ограниченные возможности камеры. Если судить по предыдущим поколениям, время автономной работы и качество фотографий неуклонно улучшались, и если поступающие отчёты верны, то видимость складки наконец-то может быть решена значительным образом в этом году.