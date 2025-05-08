Ожидаемый Galaxy S25 Edge официально дебютирует уже на следующей неделе. Samsung Italy подогрела интерес к новинке, опубликовав короткое тизер-видео, посвящённое дизайну устройства.

Главный акцент ролика — ультратонкий корпус: видеоряд демонстрирует процесс «утончения» различных предметов, завершаясь профилем самого смартфона. По слухам, толщина корпуса составит всего 5,85 мм, что сделает S25 Edge самым тонким смартфоном Samsung на сегодняшний день.

По предварительным данным, Galaxy S25 Edge получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей, фирменный чипсет Snapdragon 8 Gen Elite for Galaxy, основную камеру на 200 Мп и аккумулятор ёмкостью 3900 мАч.