Трамп поручил Palantir разработку «мастер-базы» данных о всех гражданах США.

По данным The New York Times, компания Palantir, сооснователем которой является предприниматель и сторонник Республиканской партии Питер Тиль, получила задание от администрации Дональда Трампа создать единую базу данных, включающую информацию обо всех американцах. Предполагается, что новая система объединит данные из разных федеральных агентств — включая Министерство внутренней безопасности, Службу иммиграции и таможенного контроля, Налоговую службу и другие ведомства.

Цель проекта, как заявляют в администрации, — устранение информационных барьеров между ведомствами, упрощение сбора данных и повышение эффективности работы правительства. По словам источников, база будет содержать информацию о банковских счетах, медицинских выплатах, инвалидности, студенческих долгах и других аспектах жизни граждан.

Однако создание такой базы вызывает серьёзные опасения у правозащитников и экспертов в области конфиденциальности данных. Бывшие сотрудники Palantir также выражают тревогу по поводу возможных последствий создания единого регистра.

Что известно о компании Palantir

Palantir — американская компания, специализирующаяся на разработке систем анализа данных для корпоративных и государственных клиентов. Наибольшую известность она получила благодаря сотрудничеству с государственными структурами США, включая военные и разведывательные службы.

Компания была основана в начале 2000-х годов Питером Тилем, предпринимателем Джо Лонсдейлом, Стивеном Коэном и нынешним генеральным директором Palantir Алексом Карпом. Название Palantir отсылает к артефактам из «Властелина колец» Толкина — магическим шарам для наблюдения за миром.

Почему Palantir критикуют

Palantir подвергается критике за закрытость своей деятельности и участие в спорных проектах. В частности, компанию обвиняют в предоставлении разведданных израильской армии во время конфликта с ХАМАС в 2023 году. Руководство Palantir утверждает, что оказывает поддержку Израилю в сфере безопасности, но отрицает обвинения в содействии военным преступлениям.

Кроме того, Palantir сотрудничала с Службой иммиграции и таможенного контроля США, предоставляя технологии для отслеживания мигрантов в рамках программы депортаций, инициированной администрацией Трампа. Ранее компания также работала с Министерством здравоохранения США, помогая отслеживать распространение COVID-19.

Кто такой Питер Тиль

Питер Тиль известен как один из основателей PayPal и инвестор в Facebook*. В 2000 году он занял пост генерального директора PayPal после ухода Илона Маска. В 2004 году Тиль стал первым внешним инвестором Facebook*, вложив $500 тысяч, которые позже превратились в более чем миллиард долларов.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.