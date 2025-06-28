Некоторые пользователи Facebook* начали получать уведомления с предложением разрешить платформе обрабатывать фотографии, находящиеся в их камере, но ещё не загруженные в соцсеть. Новая функция позволяет создавать коллажи, подборки и AI-стилизации на основе этих изображений. Об этом сообщает TechCrunch.

Meta * загружает фото в облако, но обещает не использовать их для обучения ИИ

Уведомление появляется у части пользователей при публикации новой истории (Story). В сообщении указано, что Facebook* будет выбирать медиафайлы из галереи устройства и загружать их в облачное хранилище компании «на постоянной основе, учитывая такие параметры, как время, место съёмки и темы».

При этом Meta* подчёркивает, что эти фото не будут использоваться для таргетированной рекламы. Однако формулировка вызвала обеспокоенность среди пользователей — некоторые заподозрили, что фотографии могут использоваться для обучения моделей искусственного интеллекта компании.

В ответ на эти опасения представитель Meta* Мария Кубета заявила изданию The Verge, что в рамках данного теста изображения из галереи не применяются для обучения ИИ-моделей. По её словам, цель функции — упростить процесс обмена контентом. Система предлагает готовые подборки и креативные варианты на основе личных фото, но активируется только с согласия пользователя.





Как отключить новую функцию

Meta* уточняет, что предложения на основе изображений с камеры видит только сам пользователь, пока он не решит поделиться ими. Функцию можно отключить в любой момент. Для этого нужно перейти в настройки Facebook*, затем в раздел «Предпочтения» → «Предложения на основе фото с камеры» и деактивировать параметр.

Функция пока распространяется ограниченно, хотя первые сообщения от пользователей о её появлении появились ещё в начале 2025 года. Facebook* также опубликовал инструкцию в справочном разделе, объясняя, как управлять этой опцией.





* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.