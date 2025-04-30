Apple вновь разослала предупреждения о целенаправленных атаках с использованием шпионского ПО. На этот раз уведомления получили владельцы iPhone в 100 странах мира — речь идёт о предполагаемых «наёмных» кибершпионах, пытающихся получить удалённый доступ к устройствам.

Целью стали журналисты и публичные личности

Среди получателей оказались итальянский журналист Чиро Пеллегрино и нидерландская политическая активистка Ева Влаардингебрук, которые публично сообщили о получении тревожного уведомления от Apple. В нём говорилось о целенаправленной попытке компрометации их устройств с помощью наёмного шпионского ПО.

«Apple обнаружила целенаправленную атаку с использованием шпионского ПО на ваше устройство. Это, скорее всего, связано с вашей личностью или профессиональной деятельностью», — говорится в письме, опубликованном Пеллегрино.

Масштаб атаки шире, чем кажется

Согласно тексту письма, которое получил журналист, Apple направила такие уведомления в более чем 100 стран, хотя общее число затронутых государств может доходить до 150. Уведомления получили именно те пользователи, по мнению компании, кто стал мишенью «наёмных атак», осуществляемых с помощью продвинутого шпионского ПО.

Такие атаки Apple начала отслеживать и раскрывать с 2024 года. Подобные угрозы отличаются тем, что не нацелены на массовые взломы, а адресуются конкретным людям — чаще всего журналистам, политическим активистам и правозащитникам.

Что известно о происхождении атак?

Хотя Apple не называет имена разработчиков шпионского ПО, ранее компания WhatsApp сообщала, что подобная атака на сотрудников итальянского издания Fanpage была связана с израильской компанией Paragon Solutions. В начале апреля также появлялись сообщения об атаках на правозащитные группы, в том числе через мессенджеры WhatsApp и Signal.

На данный момент официально не установлено, кто стоит за последней серией атак, и неизвестно, является ли это единичной кампанией или частью более широкой кибероперации.

Apple просит отнестись серьёзно

Компания подчёркивает, что хотя не может гарантировать 100% точность при определении атак, уровень доверия к этим уведомлениям «высок». Apple рекомендует получателям уведомлений немедленно усилить безопасность своих устройств, сменить пароли, включить двухфакторную аутентификацию и ограничить использование небезопасных приложений.