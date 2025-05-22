В честь пятнадцатилетия Xiaomi, помимо смартфона и планшета, был представлен обновленный вариант смарт-часов Watch S4. Юбилейная модель отличается эксклюзивным дизайном и модернизированной аппаратной частью, включающей фирменный процессор.

Внутри улучшенных Xiaomi Watch S4 установлен чип XRING T1, интегрированный с 4G-модемом и eSIM. Xiaomi заявляет, что производительность в сетях 4G повышена на 35%. Помимо этого, чип поддерживает декодирование видео и позволяет дистанционно управлять камерой смартфона с трансляцией видео в реальном времени. Пользователи также могут устанавливать видеоролики в качестве циферблата.

При использовании eSIM, время автономной работы часов достигает 9 дней, а при подключении только по Bluetooth – до 15 дней.

Отличительной чертой новой модели является безель из кованого углеродного волокна. В остальном, характеристики часов идентичны оригинальным Xiaomi Watch S4. Они оснащены круглым 1,43-дюймовым дисплеем с плотностью пикселей 326 ppi, частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью 2200 нит.

Юбилейная версия Xiaomi Watch S4 уже поступила в продажу по цене 1 299 юаней (14 300 руб.).