В эпоху мобильных технологий компактность и безопасность хранения данных становятся всё более важными. Именно на этом пересечении и появился новый продукт от Twopan — Nano SSD, миниатюрный SSD-накопитель с USB-C и защитой по отпечатку пальца. Устройство ориентировано на пользователей смартфонов, мобильных креаторов и профессионалов, которым нужно безопасное и портативное хранилище.

Nano SSD весит всего 5 граммов и имеет размеры 20×13×5 мм — его можно прикрепить к брелоку или оставить подключённым к смартфону, не снимая чехол (поддерживаются чехлы толщиной до 3 мм). Объём хранилища составляет 512 ГБ, а скорость чтения и записи достигает 450 МБ/с благодаря интерфейсу USB 3.1 Gen1.

Устройство совместимо с широким спектром техники: от iPhone 16 и Android-смартфонов до iPad, MacBook, Windows-ноутбуков, Steam Deck и даже PlayStation 5.

Главная особенность Nano SSD — встроенный сканер отпечатков пальцев. Он способен запомнить до 20 разных отпечатков и позволяет мгновенно разблокировать доступ одним касанием — без установки приложений или дополнительного ПО. Это делает устройство по-настоящему plug-and-play: подключил, коснулся — и работаешь с файлами.

Корпус выполнен из алюминиево-пластикового композита и защищён от пыли и влаги по стандарту IP65. Twopan утверждает, что устройство выдерживает падения с высоты до 10 метров. Помимо прочего, накопитель поддерживает прямую запись 4K-видео, например, с iPhone 16 Pro — без использования внутренней памяти устройства. Это особенно полезно для создателей контента, работающих с тяжёлыми видеофайлами в полевых условиях.

Twopan начала краудфандинг кампанию на Indiegogo, предлагая Nano SSD по сниженной цене $78 (обычная цена — $119.99). Также доступна версия в кожаном чехле за $129.99. Поставки ожидаются к концу июня 2025 года.

Если вы искали ультракомпактное и надёжное решение для хранения данных — Nano SSD от Twopan может стать тем самым гаджетом, который всегда под рукой и при этом надёжно защищён.