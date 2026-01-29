На протяжении нескольких месяцев ходили слухи о том, что Samsung разрабатывает умные очки, однако компания до сих пор не подтверждала сроки их выхода.

Теперь Samsung впервые официально заявила о своих планах выпустить носимые устройства этого типа, включая очки с поддержкой дополненной реальности, в 2026 году.

В прошлом году компания уже сделала шаг в сторону AR/XR-устройств, представив гарнитуру Galaxy XR. Тогда же стало известно, что Samsung работает как минимум над двумя разными моделями умных очков, одна из которых будет поддерживать функции дополненной реальности.

Во время сегодняшнего отчета о финансовых результатах за четвертый квартал 2025 года исполнительный вице-президент подразделения Mobile Experiences Сон Чо подтвердил, что запуск умных очков запланирован на 2026 год. Он подчеркнул, что Samsung сосредоточена на создании мультимодальных ИИ-возможностей с помощью «умных очков нового поколения с дополненной реальностью».

Согласно более ранним утечкам, как минимум одна из моделей может получить 12-мегапиксельную камеру, аккумулятор емкостью 155 мА·ч и чипсет Qualcomm AR1. Важную роль в реализации ИИ-функций, вероятно, будет играть система Gemini.





О модели с полноценной поддержкой AR пока известно крайне мало. Ожидается, что такие очки выйдут немного позже, уже после релиза более простого варианта, напоминающего очки Ray-Ban Meta*. Точные сроки выпуска первой модели Samsung пока не раскрывает.

Учитывая, что до конца текущего года еще далеко, появление умных очков Samsung, вероятно, придется подождать. Многое будет зависеть от того, как компания впишет новинки в свой график релизов: начало года традиционно будет посвящено серии Galaxy S26 и новым смартфонам среднего класса, а во второй половине года ожидается выход складных моделей.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.