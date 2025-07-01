Компания Other World Computing (OWC) представила свою новую разработку – твердотельный накопитель OWC Guardian. Главной особенностью этого устройства является обеспечение защиты конфиденциальных данных с помощью аппаратного шифрования, при этом не снижая скорости работы и удобства использования.

OWC Guardian легко подключается к Mac, iPad Pro и ПК, имеющим порт USB Type-С. Для начала использования SSD достаточно подключить его к устройству, ввести пароль через встроенный сенсорный дисплей и можно начинать передачу файлов. Установка дополнительного программного обеспечения не требуется.

Благодаря скорости передачи данных, достигающей 1000 МБ/с, и объему памяти до 4,0 ТБ, OWC Guardian идеально подходит для резервного копирования крупных файлов, работы с мультимедиа и редактирования видео в формате 4K. Производитель подчеркивает наличие 256-битного аппаратного шифрования AES OPAL. Также предусмотрены функции многопользовательского доступа, режим «только чтение», безопасное удаление данных и случайное расположение клавиш на экране ввода пароля. OWC Guardian оснащен корпусом из анодированного алюминия, который обеспечивает эффективное рассеивание тепла и защиту от повреждений. В комплекте поставляется кабель USB Type-C.

Цена на SSD варьируется в зависимости от объема памяти: 1 ТБ — 220 долларов (17 280 руб.), 2 ТБ — 330 долларов (25 900 руб.) и 4 ТБ — 530 долларов (41 620 руб.).



