OpenAI разрабатывает умную колонку с камерой в сотрудничестве с дизайнером Джони Айвом, а запуск намечен на начало февраля 2027 года. Устройство будет «контекстно осознавать» окружение, распознавать лица и предлагать действия — от подсказок режима сна до покупок через колонку.

Проект — первая из нескольких аппаратных разработок OpenAI: в планах также умная лампа и концепция «умных» очков, их выход ожидается в 2028 году или позже; кроме колонки, остальные устройства ещё могут не дойти до серийного производства.

Что за устройство

Колонка сочетает встроенную камеру и голосовой AI-интерфейс. По задумке, она будет изучать, кто и в каких условиях её использует, чтобы подсказывать полезные действия — например, рекомендовать лечь пораньше перед важной утренней встречей. В набор функций войдёт распознавание лиц наподобие Face ID и возможность совершать покупки с помощью устройства.

Встроенная камера и микрофон

Контекстная осведомлённость о пользователе и окружении

Распознавание лиц (аналог Face ID)

Интеграция с AI для ответов и действий по запросу

Планируемая цена: $200-$300

Цена и дата выхода

OpenAI рассматривает ценник в диапазоне $200-$300. Ориентировочный релиз — февраль 2027 года, по крайней мере для колонки; лампа и очки ожидаются не раньше 2028 года и находятся в ранней стадии разработки.

Чем отличается от конкурентов

Колонка от OpenAI прямо бьёт по двум фронтам: глубоко интегрированный AI и дизайн с акцентом на «эмоциональную» простоту, за которую отвечает Ive. Это отличает устройство от типичных умных колонок, где приоритет — платформа и экосистема, а не персонализация поведения.





Apple: свой домашний хаб с камерой и улучшенной Siri выходит раньше; сильна интеграция с экосистемой Apple.

Humane и другие носимые AI-устройства: ориентированы на мобильность и приватность, испытание модели покупок через устройство — спорная зона.

Традиционные колонки (Amazon, Google): ставка на экосистему и смарт‑дом, а не на дизайн‑опыт и контекстную персонализацию уровня OpenAI.

При том, что дизайн‑имидж Ive добавляет проекту доверия и хайпа, внутри OpenAI уже возникали трения из-за распределения ролей: LoveFrom занимается дизайном, а инженеры OpenAI отвечают за реализацию — и это всегда риск рассинхронизации скорости и приоритетов.

Что дальше

Если колонка выйдет в заявленные сроки и по заявленной цене, она может встряхнуть рынок умных домов: пользователи получат устройство, которое не только отвечает на вопросы, но и активно предлагает решения. Но главный барьер — доверие: встроенная камера и постоянное наблюдение требуют прозрачных механизмов приватности и понятной монетизации, иначе скепсис и регуляторы задавят идею быстрее, чем она станет массовым продуктом.