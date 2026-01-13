Свежие изображения раскрыли дизайн компактного дрона DJI с вращающимся модулем камеры на 360 градусов. Устройство получит двойной режим съемки и может стоить около 426 долларов.

В сети появились детальные изображения готовящегося к выходу дрона DJI Avata 360. Утечка полностью раскрыла конструкцию квадрокоптера и пульта управления компактного беспилотника производителя.

Уникальная поворотная система камеры

Изображения нового дрона серии Avata опубликовал пользователь X Игорь Богданов. На снимках виден прототип DJI Avata 360 с вращающимся модулем камеры — функция отсутствует даже у главного конкурента Antigravity A1. Напомним, этот дрон с круговой съемкой дебютировал недавно, а вскоре после релиза в сеть попала фотография розничной упаковки Avata 360.

Механизм вращения камеры позволит DJI Avata 360 предлагать как круговую съемку на 360 градусов, так и стандартную переднюю запись для типичных FPV-полетов. Технология напоминает решение из другого популярного гаджета DJI — экшн-камеры Osmo 360. На утекших изображениях один объектив камеры направлен внутрь, второй смотрит наружу, что указывает на гибкость захвата кадров. Изображение на контроллере демонстрирует традиционный FPV-вид вместо мгновенной склейки 360-градусной картинки, что подтверждает функциональность двойного режима съемки.

Технические характеристики и цена

Согласно имеющимся данным, Avata 360 сможет записывать видео в разрешении до 8K с помощью двух CMOS-сенсоров размером 1/1,1 дюйма. Пара крупных сенсоров должна обеспечить улучшенную работу при слабом освещении и расширенный динамический диапазон.





Более ранние слухи указывали на позиционирование DJI Avata 360 как доступного компактного дрона со стартовой ценой около 2988 юаней, что составляет примерно 426 долларов США.