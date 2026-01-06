На выставке CES 2026 компания HP расширила линейку портативных аксессуаров, ориентированных на гибридных сотрудников и тех, кто часто работает в дороге. В неё вошли два новых устройства: сетевое зарядное устройство HP 65W GaN Wall Charger и компактный хаб HP Portable USB-C 4K HDMI Hub. Оба аксессуара делают ставку на мобильность и совместимость с несколькими устройствами.

HP 65W GaN Wall Charger создан для полноценной зарядки через USB-C в более компактном и лёгком корпусе. По данным компании, новинка примерно на 35% меньше и на 15% легче по сравнению с аналогичным зарядным устройством предыдущего поколения, что делает её более удобной для переноски в дорожной сумке или рюкзаке.

Зарядка использует технологию нитрида галлия (GaN), которая повышает эффективность и снижает нагрев. Устройство поддерживает адаптивную подачу питания, безопасно заряжая ноутбуки, планшеты и другие USB-C-устройства. В комплект входит двухметровый кабель USB-C, обеспечивающий дополнительное удобство при работе вдали от розеток. Устройство изготовлено как минимум на 90% из переработанного пластика и поставляется в упаковке с сертификацией FSC.

Вместе с зарядным устройством HP представила портативный хаб HP Portable USB-C 4K HDMI Hub. Это карманное решение объединяет пять портов в одном USB-C-аксессуаре. Хаб поддерживает сквозную передачу питания мощностью до 65 Вт, позволяя одновременно заряжать ноутбук и подключать периферию. Среди доступных интерфейсов — HDMI-выход с поддержкой 4K для внешнего дисплея, проводной Ethernet-порт и универсальная совместимость с USB-C-устройствами.

По заявлению HP, хаб совместим с несколькими операционными системами и сертифицирован по программе Works With Chromebook, что подтверждает его полную совместимость с ChromeOS и делает удобным для работы в смешанных экосистемах устройств. Как и зарядка, хаб ориентирован на экологичность: корпус выполнен как минимум на 80% из переработанного пластика, а упаковка имеет сертификат FSC.





HP позиционирует оба аксессуара как инструменты для быстрого и удобного развёртывания рабочего места в любых условиях — дома, в офисе или в поездках. Выход устройств на рынок запланирован поэтапно: HP 65W GaN Wall Charger появится в продаже в марте по цене от 59,99 доллара, а HP Portable USB-C 4K HDMI Hub ожидается раньше — в феврале, также с начальной ценой 59,99 доллара.