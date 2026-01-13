Церемония «Золотой глобус» 2026 года принесла стриминговым платформам множество наград. Netflix лидировала с семью статуэтками, Apple TV и HBO Max получили по три награды, Hulu завоевала одну.

Церемония вручения премии «Золотой глобус» состоялась в воскресенье и стала триумфом для стриминговых сервисов. Netflix забрала домой семь наград, Apple и HBO Max получили по три статуэтки каждая, Hulu завоевала одну награду.

Триумф сериала Adolescence

Хитовый сериал Netflix Adolescence получил четыре награды, включая приз за лучший мини-сериал или антологию. Проект также победил в номинациях за лучшую мужскую роль — Стивен Грэм, лучшую мужскую роль второго плана — Оуэн Купер, и лучшую женскую роль второго плана — Эрин Доэрти в мини-сериале или телефильме.

Сенсационный проект KPop Demon Hunters, ставший самым просматриваемым тайтлом Netflix, завоевал награды за лучший анимационный фильм и лучшую оригинальную песню. Певица и композитор EJAE в речи при получении статуэтки за композицию Golden заявила: «Я просто хочу сказать, что эта награда достается людям, перед которыми захлопывали двери, и я уверенно могу сказать — отказ это перенаправление. Поэтому никогда не сдавайтесь. Никогда не поздно сиять так, как вы рождены».

Netflix также получила награду за лучшее выступление в стендап-комедии на телевидении для Ricky Gervais: Mortality.





Успехи Apple TV и HBO Max

Apple TV завоевала две награды за проект The Studio: лучший телевизионный сериал в жанре мюзикла или комедии и лучшая мужская роль в телесериале для Сета Рогена. Стриминговый сервис также получил приз за лучшую женскую роль в драматическом телесериале благодаря Ри Сихорн в проекте Pluribus.

Сериал The Pitt принес HBO Max две из трех наград: лучший драматический телесериал и лучшая мужская главная роль в драматическом телесериале для Ноа Уайла. Джин Смарт завершила список побед стримера с наградой за лучшую женскую главную роль в телесериале музыкального или комедийного жанра за проект Hacks.

Новые номинации и победители

Награда Hulu досталась Мишель Уильямс за лучшую женскую главную роль в мини-сериале или антологии в проекте Dying For Sex.

Текущий год принес премии «Золотой глобус» новую категорию — лучший подкаст. Эми Полер победила с проектом Good Hang with Amy Poehler, в котором с момента дебюта в марте прошлого года брала интервью у звезд от Тины Фей до Куинты Брансон. Среди номинантов также значились Call Her Daddy с Алекс Купер и Armchair Expert с Даксом Шепардом.