Церемония закрытия Зимних Олимпийских игр 2026 пройдёт в воскресенье, 22 февраля, на Арене Верона — и посмотреть её можно в прямом эфире на NBC и в стримах, главным образом на Peacock. Шоу обещает выступления итальянских артистов, парад спортсменов, передачу флага хозяев Игр 2030 и официальное погашение олимпийского огня.

Время и где смотреть церемонию закрытия

Дата: 22 февраля, воскресенье

Время: прямой эфир в 14:30 ET; повтор в праймтайм в 21:00 ET

Место: Арена Верона, Верона, Италия

ТВ: NBC

Стримы: Peacock, DirecTV, NBC.com и другие сервисы

Если у вас есть доступ к американскому эфиру — включайте NBC. Для международной аудитории и тех, кто предпочитает стримы, главным видеохостом официально указан Peacock: там в прямом эфире будут все основные части церемонии.

Как смотреть церемонию закрытия без кабеля

Peacock — центр трансляций Олимпиады 2026. Базовые тарифы Peacock в материале указаны как от $10.99 за Premium и до $16.99 за безрекламный Premium Plus; в другом месте издания приводится округлённая пара — $11 и $17 в месяц для соответствующих планов. Если вам нужна экономия или обход подписки, обратите внимание на партнёрские пакеты и пробные периоды.

Walmart+: включает выбор между Paramount+ и Peacock при подписке; стоимость Walmart+ указана как $12.99 в месяц или $98 в год.

Instacart+: даёт годовую подписку Peacock Premium (в материале оценена как $109.99) — после 14‑дневного пробного периода подписка Instacart+ стоит $99 в год.

DirecTV: Entertainment tier упомянут как $89.99 в месяц; сервис предлагает бесплатную пятидневную пробную версию.

YouTube TV: в материале указана цена $72.99 в месяц.

Hulu + Live TV: доступен с пробным периодом (в тексте — 3 дня).

Выбор сервиса зависит от региона, привычек просмотра и готовности пробовать краткосрочные подписки. Для однократного просмотра разумно использовать пробную подписку, если она доступна у выбранного сервиса.

Кто выступит на церемонии закрытия

В числе подтверждённых артистов — DJ и музыкант Gabry Ponte, актриса Бенедетта Поркароли и балетный артист Роберто Болле. Ожидается традиционный парад спортсменов и передача флага будущим хозяевам Игр 2030 — Франции, а также официальное погашение олимпийского пламени.





Альфредо Аккаттино, художественный директор церемонии, пообещал, что шоу «начнётся с ярких цветов и закончится вечеринкой» — то есть организаторы явно делают ставку на зрелищность и музыкально‑развлекательную часть, а не только на торжественную церемонию прощания.

Что ждать после церемонии закрытия

Закрытие обычно заканчивает спортивную программу, но делает видимыми две вещи: как и где будут работать права на трансляцию следующих Олимпийских циклов и насколько стрим‑платформы удержат аудиторию, пришедшую на Игры. Если вы смотрите ради выступлений и массовых номеров — проверьте повтор в праймтайм на NBC или архивы на Peacock: крупные моменты обычно остаются в записи.