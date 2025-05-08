На мероприятии Tech World в Шанхае Lenovo анонсировала новое поколение своего флагманского игрового ноутбука Legion 9i. Модель десятого поколения получила не только самые мощные комплектующие на рынке, но и опциональный 3D-дисплей без необходимости использовать очки.

Одной из главных особенностей нового Legion 9i стала возможность установки 3D-дисплея с встроенным отслеживанием взгляда и линзовой матрицей. Технология работает без очков и позволяет просматривать 3D-видео (в форматах side-by-side и top-bottom), а также запускать 30 поддерживаемых игр. Пока Lenovo не раскрыла, какие именно тайтлы входят в этот список.

Даже без 3D-опции дисплей впечатляет: 18 дюймов, 4K, соотношение сторон 16:10 и частота обновления 240 Гц. Это «двойной режим», как у LG UltraGear Dual Mode OLED — пользователь может переключаться между 4K@240 Гц и 1080p@440 Гц. При активации 3D-режима разрешение делится пополам, как у других аналогичных решений на рынке.

Lenovo установила в новинку самые топовые компоненты: видеокарту RTX 5090, процессор Intel Core Ultra 9 275HX и до 192 ГБ оперативной памяти DDR5. Также ноутбук поддерживает установку до четырёх M.2 SSD. Legion 9i способен обеспечивать до 280 Вт мощности на CPU и GPU при полной нагрузке. В комплект входит блок питания на 400 Вт.

Ожидается, что цена новой модели начнётся от $4,500 — и это без топовой конфигурации. Версия с 3D-дисплеем и максимальной комплектацией может превысить $6,000. Ноутбук сначала выйдет в Китае, а позже появится в США осенью. Lenovo обещает раскрыть финальные цены и конфигурации ближе к дате релиза.