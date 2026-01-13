Компания Asus объявила о начале продаж нового ноутбука Zenbook Duo UX8407. Модель получила два OLED-дисплея с яркостью до 1000 нит, 32 ГБ оперативной памяти и аккумулятор ёмкостью 99 Вт·ч. По сравнению с версией 2025 года новинка сделала серьёзный шаг вперёд, перейдя на платформу Intel Panther Lake вплоть до процессора Core Ultra X9 388H с интегрированной графикой Arc B390.

Zenbook Duo 2026 стал одной из многих моделей Asus, обновлённых под новую архитектуру Intel. В максимальной конфигурации ноутбук оснащается Core Ultra X9 388H и графикой Arc B390 с 12 Xe-ядрами. В то же время в британском магазине Asus также представлена версия с Core Ultra 9 386H, где используется более скромный iGPU с четырьмя ядрами Xe3. Существенным обновлением стал аккумулятор: теперь его ёмкость составляет 99 Вт·ч вместо 75 Вт·ч у модели прошлого года.

Кроме аппаратной начинки, Asus обновила и внешнюю часть устройства. Zenbook Duo получил новые дисплеи с пиковой яркостью 1000 нит, доработанный корпус из фирменного материала ceraluminium, а также улучшенную съёмную клавиатуру. Подробные технические характеристики компания уже раскрывала в анонсе, посвящённом запуску модели.

Что касается цен, Asus оценила Zenbook Duo UX8407 в Великобритании в 2299,99 фунта стерлингов за версию с процессором Core Ultra 9 386H, 32 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ. Ранее ритейлер Currys предлагал конфигурацию с Core Ultra X9 388H и SSD на 2 ТБ за 2499 фунтов. В еврозоне аналогичная топовая версия продаётся в магазине Computer Universe за 2600 евро.