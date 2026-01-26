2026 год может стать одним из самых насыщенных и интересных для настольных компьютеров и ноутбуков Apple. Об этом сообщил аналитик Bloomberg Марк Гурман в свежем выпуске своей рассылки Power On. По его словам, компания может удивить не только большим количеством новых устройств, но и неожиданно ранним запуском чипа Apple M6 — несмотря на то, что M5 появился совсем недавно.

Первое мероприятие Apple в этом году уже не за горами и традиционно проходит ближе к концу первого квартала. Как отмечает Гурман, именно на этом и последующих событиях в первой половине года ожидается особенно много анонсов, связанных с Mac. В их числе — обновлённые MacBook Pro и MacBook Air, новый Mac Studio, а также долгожданное обновление монитора Apple Studio Display.

Вторая половина 2026 года также обещает быть насыщенной. Помимо нового Mac Mini и доступного MacBook на базе процессора, используемого в iPhone, Apple, по слухам, готовит серьёзно переработанный MacBook Pro. Ожидается, что он получит OLED-дисплей с поддержкой сенсорного управления и будет представлен ближе к концу года. Эти планы подтверждаются и утечками из цепочек поставок: сообщается, что Samsung уже запустила новое производство OLED-панелей и начала их выпуск.

При этом обновлённый MacBook Pro, вероятно, станет не единственным устройством Apple, которое со временем перейдёт с LCD на OLED. В будущем такие экраны могут получить iPad mini, iPad Air, а в более долгосрочной перспективе — даже iMac и MacBook Air. OLED-панели обещают более насыщенные цвета и высокий уровень контрастности.

Возвращаясь к прогнозам Марка Гурмана, он также намекает на ускорение темпов выхода процессоров Apple M-серии. Разрыв между анонсом Apple M3 в октябре 2023 года и презентацией M4 в мае 2024 года составил всего около полугода. По мнению аналитика, подобный сценарий может повториться и в 2026 году. В таком случае первые компьютеры Mac на базе Apple M6 могут быть представлены уже на конференции WWDC в начале лета.



