Компания Skyworth представила на российском рынке 100-дюймовый телевизор Q79G с матовым экраном, частотой обновления 144 Гц и множеством технологий для улучшения изображения. Устройство оснащено датчиком освещенности и продвинутой аудиосистемой.

Телевизор Skyworth Q79G имеет матовый экран с разрешением 4K и поддерживает такие технологии, как HDR10+, Dolby Vision, MEMC и VRR. Для удобства геймеров предусмотрена панель Game Console, которая позволяет быстро настраивать звуковые эффекты и переключаться в HDR-режим всего за несколько нажатий.

Управление телевизором осуществляется через Google TV, а его производительность обеспечивает процессор Chameleon Extreme 3.0 с искусственным интеллектом, который оптимизирует изображение в реальном времени. Технология Flicker Free помогает уменьшить блики, а также снижает уровень синего света. За звук отвечает 60-ваттная аудиосистема с сабвуфером мощностью 20 Вт и 2.1.2-канальными динамиками, поддерживающими Dolby Atmos. Для подключения к источникам сигнала предусмотрен порт HDMI 2.1.

Телевизор уже доступен для покупки по цене от 269 990 руб.