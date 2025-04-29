Новинка сочетает компактные размеры, современный дизайн и технологии, заботящиеся о здоровье глаз. Модель предназначена специально для комфортного просмотра видео в любых условиях — дома, на даче, в дороге или даже на пикнике.

Главная особенность нового устройства Skyworth — акцент на видеоконтент. В отличие от ноутбуков и планшетов, созданных для работы, портативный телевизор разработан именно для развлечений. 24-дюймовый матовый экран модели Skyworth 24P2E снижает нагрузку на зрение, а технология EYE CARE минимизирует воздействие синего света и устраняет мерцание, делая просмотр безопасным даже для детей и людей с чувствительными глазами.

Телевизор может работать до трёх часов без подзарядки, что сопоставимо с автономностью дорогих планшетов и ноутбуков. При этом его стоимость — всего 24 990 рублей, что делает устройство доступной альтернативой более дорогим гаджетам.

Универсальное решение для всей семьи

Skyworth 24P2E — это удобное решение для дома и активного образа жизни:

Легко перемещается между комнатами — не нужно покупать несколько телевизоров.

Работает от розетки, прикуривателя в автомобиле или солнечных панелей.

Подходит для поездок, дачи, пикников и путешествий.

Весит всего 4,1 кг, устойчив на любых поверхностях, легко устанавливается.

По словам Ильи Мазуренко, главы российского представительства Skyworth, телевизор занимает уникальную нишу на рынке: «Планшеты с диагональю 24 дюйма фактически отсутствуют, а ноутбуки с таким экраном стоят в разы дороже и не рассчитаны на видеопросмотр».

Модель появится в продаже уже в мае — купить ее можно будет в официальном онлайн-магазине Skyworth, а также на Ozon и Яндекс.Маркете. Учитывая цену и возможности, устройство обещает стать настоящим хитом среди тех, кто хочет смотреть контент с комфортом — где угодно и когда угодно.