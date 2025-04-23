Apple сумела встряхнуть рынок доступных смартфонов: по данным аналитической компании CIRP, iPhone 16e показал уверенный старт и обошёл по продажам iPhone SE третьего поколения на момент его релиза. В первом квартале 2025 года модель заняла 7% от всех продаж iPhone в США, что стало весомым вкладом в успех всей линейки iPhone 16.

Этот результат особенно значим, если учесть, что доля всех моделей iPhone 16 составила 74% от совокупных продаж iPhone в США, тогда как аналогичный показатель у линейки iPhone 15 годом ранее был 68%.

iPhone 16e вытесняет устаревшие модели

Хотя CIRP прямо не называет конкретную модель SE, очевидно, речь идёт о третьем поколении iPhone SE, выпущенном в 2022 году и остававшемся актуальным на протяжении 2024 года. Но теперь интерес к нему резко снижается: доля «наследных» моделей (старше одного года) в структуре продаж снизилась до 26%, в сравнении с 32% год назад.

iPhone SE долгое время удерживал аудиторию за счёт знакомого дизайна — физическая кнопка «Домой», компактный экран и форма, идущая корнями к iPhone 6. Но iPhone 16e предлагает нечто иное: современный внешний вид, схожий с флагманами, но с ценником ближе к бюджетному сегменту. Это делает его особенно привлекательным для пользователей, которым важно оставаться в тренде, не переплачивая.

Современная начинка с компромиссами

iPhone 16e унаследовал ключевые характеристики базовой модели iPhone 16 — чип A18 и 6,1-дюймовый OLED-экран. Но, чтобы удержать цену, были сделаны уступки: отсутствуют поддержка Dynamic Island, MagSafe, сверхширокоугольная камера и быстрая беспроводная зарядка.

Тем не менее, именно такой баланс делает устройство привлекательным. Это уже не компромисс в пользу архаичного дизайна, как в случае с SE, а полноценный современный смартфон с актуальным железом.

Смещение интереса к среднему сегменту

Интересно, что продажи базового iPhone 16 также выросли: на его долю пришлось 20% всех iPhone-продаж в США против 14% у базового iPhone 15 годом ранее. А вот спрос на премиальные модели 16 Pro и Pro Max немного снизился — с 45% до 38%.

Это говорит о важной тенденции: всё больше пользователей делают выбор в пользу более доступных вариантов, которые всё же не уступают по возможностям большинству флагманов.

Что дальше: будущее iPhone 16e и судьба серии SE

Apple пока не раскрывает, станет ли модель с индексом «e» ежегодной традицией, как линейка Pro, или последует циклу обновлений, схожему с iPhone SE. Если компания не представит iPhone 17e в 2026 году, нынешний 16e, вероятно, задержится в продаже как более доступная альтернатива.

Одно ясно: ставка на iPhone 16e оказалась оправданной. Apple сумела закрыть нишу среднего сегмента, где до сих пор безраздельно властвовали Android-производители, и при этом упростила линейку устройств, предложив актуальные технологии на всех ценовых уровнях.