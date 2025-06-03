После месяцев давления со стороны европейских регуляторов Apple наконец получила хорошие новости с европейского рынка. Аналитики Counterpoint Research сообщили, что в марте 2025 года iPhone 16e дебютировал в списке десяти самых продаваемых смартфонов в Европе.

iPhone 16e: место в рейтинге и доля продаж

По данным отчёта, iPhone 16e занял девятое место в общем рейтинге по Европе и обеспечил 8% продаж iPhone в регионе, а также 2% всех продаж смартфонов. В странах Западной Европы модель показала себя чуть лучше — там она расположилась на седьмом месте.

Продажи iPhone 16e уступают предыдущим моделям

Хотя попадание в топ-10 подтверждает интерес к новинке, результат iPhone 16e оказался скромнее по сравнению с предыдущими моделями среднего сегмента Apple. Для сравнения:

iPhone SE 2022 занимал шестое место в Европе в первый месяц продаж и составлял 12% продаж iPhone.

iPhone SE 2020 и вовсе стартовал с третьего места и долей 19% в продажах Apple.

На старте спрос на iPhone 16e оказался ниже на 17% по сравнению с SE 2022 и на 20% — с SE 2020.

Главная причина — высокая цена

По мнению Яна Стрияка из Counterpoint, причиной более слабого старта стали цены:

«Относительно высокая цена iPhone 16e по сравнению с предыдущими моделями SE ограничила продажи в Европе. Если iPhone SE 2022 стоил на старте €429, а SE 2020 — €479, то цена iPhone 16e в €699 делает его менее привлекательным на фоне экономической нестабильности. К тому же в некоторых странах iPhone 15 продаётся по той же цене, что и iPhone 16e, поэтому многие покупатели выбирают более мощную, хоть и почти двухлетнюю модель».

Отмечается, что iPhone 15 также вошёл в европейский топ-10 в апреле.

Даже небольшой успех — повод для оптимизма

Несмотря на скромный результат относительно предшественников, iPhone 16e сумел закрепиться в рейтинге и стать одним из самых продаваемых смартфонов в Европе. В ситуации, когда Apple в регионе сталкивается с судебными разбирательствами, регуляторными проверками и критикой, даже умеренный успех воспринимается как положительная новость.